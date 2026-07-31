DEM’li Koçyiğit’e böyle tepki gösterdi: '28 Şubat Generalleriyle Yarışıyorsunuz!'

İstanbul Valiliği'nin okullara mescit kazandırılmasına yönelik attığı hayırlı adımı hedefine koyan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Müslüman halkın inanç değerlerini ve gençliğin manevi gelişimini hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Koçyiğit’in çıkışına ser tepki göstererek, “Konu laiklik savunuculuğu olunca Kemalistleri bile kıskandırarak 28 Şubat generalleriyle yarışıyorsunuz” dedi.

"HER OKULA MESCİT" UYGULAMASI, DEM PARTİ’Yİ RAHATSIZ ETTİ

Halkın mukaddesatıyla ve İslami değerlerle her fırsatta saldıran DEM Parti, okullarda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını kolaylaştırmaya yönelik projelere karşı yürüttüğü algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Valiliği'nin, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının temel hakkı olan ibadetlerini okul ortamında rahatça yerine getirebilmeleri ve cuma namazı gibi ibadetler için okul dışına çıkışlarda yaşanan aksamaların önüne geçilmesi amacıyla başlattığı "Her Okula Mescit" uygulaması, DEM Parti’yi rahatsız etti.

Grup toplantısında yaptığı konuşmada Valiliğin bu kararını küstah ifadelerle hedef alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, gençlerin ve çocukların cami ve mescit ortamıyla buluşmasından duyduğu rahatsızlığı gösterdi.

SAPKINLIĞI DESTEKLER, MESCİTLERE KARŞI ÇIKARLAR!

Sapkın gruplara verdiği destek ile gündemden düşmeyen DEM Parti’li Koçyiğit, çocukların sabah namazına ve camiye götürülmesini diline dolayarak şu skandal ifadeleri kullandı:

"Küçücük çocukların sabah 5'te zorla camiye götürülmesini konuştuk. Özgürlükçü laiklik anlayışından vazgeçilmiş, eğitim dinselleştirilerek içi boşaltılmıştır. Sanki öğrencilerin tek eksiği Cuma Namazı kılınacak bir alan. Eğitim cemaatlerin, tarikatların eline bırakılmıştır."

Koçyiğit, bu yaklaşımıyla, Kemalist laik sistemin askerliğine soyunurken kamuoyunda "CHP'nin boşluğunu DEM doldurdu" yorumları yapıldı.

“KONU LAİKLİK OLUNCA 28 ŞUBAT GENERALLERİYLE YARIŞIYORSUNUZ”

Koçyiğit’in bu çıkışı halkın tüm kesimlerinden tepki toplarken HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu hazımsızlığa sert tepki gösterdi.

“DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in “Her Okula Bir Mescit” projesine karşı sergilediği öfkeyi halkımızın takdirine bırakıyorum” ifadelerine yer veren Dinç, “Namaza, camiye, cumaya, cemaatlere ve tarikatlara yönelik saldırganlıkta hızını alamazken, konu laiklik savunuculuğu olunca Kemalistleri bile kıskandırarak 28 Şubat generalleriyle yarışıyorsunuz.” Değerlendirmesinde bulundu.

“KEMALİZMİ, SOSYALİZMİ, ÖCALAN'IN KÖHNE FELSEFESİNİ, KENDİ İÇİNİZDE YAŞAYIN”

Dinç, DEM’in bu tavrıyla ideolojik akrabası CHP’yi hiç aratmadığına vurgu yaparak, “Kürt halkının büyük çoğunluğu dindar; camisine, cemaatine ve inancına bağlı mütedeyyin insanlardan oluşmaktadır. Buna rağmen erkeği dönüştürme atölyelerinde Kürtleri kaba gösteren aşağılamalarla, camiye ve cemaate karşı takınılan bu tavır, Kürtlerin genetik kodlarıyla ve değerleriyle asla bağdaşmamaktadır. Mustafa Kemal'i, Türkçülüğü, Öcalan'ın Putperest filozoflardan aşırdığı yalan dolanları inanç haline getirip açık hava ayinleri düzenliyorsunuz. Ancak söz konusu Hz. Peygamber’in öğretileri olunca “Onu içinizde yaşayın” diyorsunuz. O halde siz de kemalizminizi, sosyalizminizi, Öcalan'ın köhne felsefesini, komünal fantezilerinizi kendi içinizde yaşayın. Niye milletimize dayatıyorsunuz? Hz. Muhammed (sav) bizim yegane liderimizdir. Onun her emri bizim başımızın tacıdır. Efendimizin emirlerini içimizde değil hayatımızın her alanında yaşamak istiyoruz. Kimseye zorla 'Bizim gibi olun' demek gibi bir durum da söz konusu değildir” dedi.

DOĞRU HABER