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Gündem Balıkesir Gömeç’te ciğerlerimizi yaktılar: Yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
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Balıkesir Gömeç’te ciğerlerimizi yaktılar: Yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

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Balıkesir Gömeç’te ciğerlerimizi yaktılar: Yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, 4 kişinin yaralandığı yangına kaynak kıvılcımı ile sebebiyet verdiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs ve 13 ambulans ile 850 personel ve 55 orman gönüllüsü müdahale ediyor.

4 KİŞİ YARALANDI

Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Kırsal Bağyüzü Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çalışmalar sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gömeç yangını ile ilgili açıklama yapan Valilik, yangını kaynak kıvılcımıyla çıkardığı tespit edilen 2 kişinin tutuklandığını duyurdu. Balıkesir Valiliği'nce yapılan açıklamada, “Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” denildi. @Osman Yılmaz

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