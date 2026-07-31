31 Temmuz 2024: İsmail Haniye'nin şehit edilmesi (Hamas Lideri)

İsmail Haniye 1963 yılında Gazze’deki El-Şatti mülteci kampında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin finansman desteği sağladığı Filistin kamplarında açılan okullarda tamamladı. Lise yıllarında Müslüman Kardeşler Hareketi’ne katıldı. Bunun yanında İslamcı Öğrenciler Derneği’nde de siyasi çalışmalarda bulundu. İslam Üniversitesi Arap dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1987’de yaptığı çalışmalar sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı.







1992 yılında Hamas üyesi 415 kişilik bir grupla Güney Lübnan’a sürgün edildi. 2001 senesinde de serbest bırakılması üzerine ülkesine geri döndü. Bu dönemde İntifada Koordinasyon Komitesi’nde Hamas temsilciliğine tayin edildi.



1999-2004 yılları arasında Şeyh Yasin’in özel kalem müdürlüğünü yaptı. 2004 yılında Şeyh Ahmed Yasin ve Abdülaziz Rantisi’nin şehit olmasından sonra Hamas’ın önde gelen siyasi liderlerinden biri hâline geldi. İsrailin düzenlediği suikast girişimlerinden sağ olarak kurtuldu.







Daha sonra Hamas’ın başına geçen Haniye, yapılan seçimlerde Filistin’in 10. başbakanı olarak göreve geldi. Fakat 2007’de Gazze Şeridi’ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine vazifesinden alındı.



Filistin halkının özgürlüğü için siyasi ve toplumsal mücadeleyi sürdürerek abluka altındaki halkına 2014’e kadar liderlik yaptı.







İsmail Haniye 2017’de Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı oldu. Filistin meselesini dünya gündeminde tutmak için uluslararası temaslarda bulundu. Türkiye, Katar, İran ve diğer İslam ülkeleriyle ilişkileri güçlendirdi. İsrail, ABD ve Batı tarafından baskı altına alınmasına rağmen Filistin davasından taviz vermedi. 10 Nisan 2024’te İsrail saldırılarında kız kardeşi, 3 oğlu ve 4 torunu şehit oldu.







İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024’te İran Cumhurbaşkanı’nın göreve başlama törenine katılmak üzere gittiği Tahran’da siyonist İsraillin saldırısı sonucu şehit edildi.