İşte vatandaşına en çok eşek eti yediren ülkeler! Bakın ilk sırada kim var!
Dünyada eşek eti üretimi ve tüketimi konusunda yapılan araştırmanın sonuçları belli oldu. İşte vatandaşlarına en çok eşek eti yediren ülkeler...
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Dünyada eşek eti üretimi ve tüketimi konusunda yapılan araştırmanın sonuçları belli oldu. İşte vatandaşlarına en çok eşek eti yediren ülkeler...
YÜZDE 82,7 ORANLA EŞEK ETİ TÜKETİMİ İLE ZİRVEDE! Yapılan değerlendirmeye göre, listenin ilk sırasında yüzde 82,7’lik oranla eşek eti tüketiminde lider olan ülke yer aldı. Ortaya çıkan oran, dünya genelinde bu et türünü en yoğun şekilde tüketen nüfusu gösteriyor.
HER YERDE BU TABLOYLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ! Eşek eti tüketimi dünya genelinde toplumdan topluma büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı kültürlerde bu et türü geleneksel bir lezzet olarak görülürken, pek çok ülkede neredeyse hiç tercih edilmiyor.
İŞTE VATANDAŞINA EN ÇOK EŞEK ETİ YEDİREN ÜLKELER
15) KENYA
14) MEKSİKA
13) MISIR
12) SUDAN
11) CEZAYİR
10) PAKİSTAN
9) ETİYOPYA
8) LESOTHO (Afrika'da bir ülke)
7) ARJANTİN
6) BURKİNA FASO
5) MORİTANYA
4) SENEGAL
3) MALİ
2) NİJER
1) ÇİN | YÜZDE 82,7 derleyen: haber7
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