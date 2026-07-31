İşte vatandaşına en çok eşek eti yediren ülkeler! Bakın ilk sırada kim var!

HER YERDE BU TABLOYLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ! Eşek eti tüketimi dünya genelinde toplumdan topluma büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı kültürlerde bu et türü geleneksel bir lezzet olarak görülürken, pek çok ülkede neredeyse hiç tercih edilmiyor.