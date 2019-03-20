Tok tutan besinler nelerdir?
Diyet uygularken sürekli açlık hissediyorsanız beslenme düzeninizi gözden geçirmelisiniz. Uzun süre tok kalmanızı sağlayacak besinleri sizler için araştırdık. Tok tutan besinler nelerdir? Detaylar haberimizde...20 Mart 2019 Çarşamba 19:35
İŞTE UZUN SÜRE TOK TUTAN BESİNLER:
BEYAZ LAHANA LİF AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİNDİR
Kalorisi oldukça düşük olan beyaz lahana, lif açısından oldukça zengindir. Bu sayede uzun süre tok kalmanızı sağlar. Ayrıca güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atarak detoks etkisi de gösterir.
BADEM KALP SAĞLIĞINIZI KORUR
Yağ oranı yüksek kuru yemişlerden biri olan badem, vitamin, mineral ve posa bakımından zengindir. İçerdiği maddeler sayesinde açlık hissetmenizi önler ve aynı zamanda kalp sağlığını da korur.
KIRMIZI MERCİMEK KAN ŞEKERİNİZİ DÜZENLER
Enerji veren besinlerin başında gelen kırmızı mercimek, içerdiği yüksek oranda lif sayesinde gün boyu tok kalmanızı sağlar. Kan şekerini düzenleyerek ani açlık krizlerini önler. Ayrıca vücutta biriken ödem ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.
YORUM YAZ