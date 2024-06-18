Tok tutan bağırsak çalıştıran ferahlama garantili kefir Smoothie: Uzun süre acıktırmayan içecek!
Kefirin faydasını bilmeyen yok. Son yıllarda diyetisyenlerin de ara öğünlistelerinde karşımıza çıkıyor. Bugün sizlere bağırsakları çalıştıran, tok tutan ve kabızlığa birebir bir smoothie tarifi vereceğiz Yaz aylarında içinizi ferahlatacak bu lezzeti mutlaka deneyin.
Kefir yeni yeni yaygınlaşan sağlıklı içeceklerdendir. Sindirim sistemini düzenlemekten bağışıklık sistemini güçlendirmeye, stresi azaltmadan kronik yorgunluğu gidermeye pek çok faydası olan kefiri beslenmenize mutlaka dahil edin.
Bugün sizlere hem tok tutan, hem ferahlatan hem de bağırsakları çalıştıran harika bir içecek tarifi vereceğiz.
İhtiyacınız olanlar
1su bardağı sade kefir
5 adet olgun kayısı
2 yemek kaşığı yulaf
Tabiki de blender.
Kayısıyı yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Yulafı, kayısıyı ve kefiri blenderdan geçirip afiyetle için. Buz ilavesi yapabilirsiniz.
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