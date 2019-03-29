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Tok: "İlkadım’da her ev bir fabrikaya dönüşecek”

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi’nde bayanlarla bir araya geldi.

29 Mart 2019 Cuma 17:07
Tok: "İlkadım’da her ev bir fabrikaya dönüşecek”

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi’nde bayanlarla bir araya geldi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın da katıldığı buluşmada, yeni dönemde ev hanımlarının ve girişimci kadınların kazanç sağlayacağı “www.evimfabrika.com” Her Ev Bir Fabrika e-ticaret internet alış veriş merkezi ile (AVM) ile El Emeği Ürünleri Satış Merkezi’ni hayata geçireceklerini söyledi.



Karaaslan: “Kadınlara çok önemli hizmetler yaptık”


Hem siyasette hem ekonomide hem iş hayatında hem de ailede kadınların gücüne inandıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Kadına yönelik hizmetler noktasında son 17 yılda devrim niteliğinde adımlar atıldı. Yapacak çok iş, söylenecek çok söz var. Burada en önemlisi birlikte hareket edebilme kabiliyetini geliştirmektir. Samsun’da çok nitelikli bir kadın potansiyeli var. Şehrin geleceğine yönelik alınacak kararlarda kadınlarla birlikte hareket ederek şehrimizi geleceğe taşıyacağız” dedi



“Her ev bir fabrikaya dönüşecek”


Ev hanımların ve girişimci kadınların oturduğu yerden para kazanacakları projelerinin olduğunu söyleyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Özellikle ev kadınları evden oturduğu yerden aile bütçesine katkı sağlayacak işlere yoğunlaştı. Biz belediye olarak bu işlerin alt yapısını oluşturarak organizasyonunu biz sağlayacağız. Her ev bir fabrikaya dönüşecek. Proje kapsamında, kadınlar, ev hanımları, evlerinde üretim yaparak ekonomik kazanç elde edebilecek” diye konuştu.



“Ev hanımlarına evden para kazandıracak proje”


Evde para kazanmak herkesin hayali olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan Tok, “Devletimiz de evde kendi imkanlarıyla üretim yapan bayanlara kolaylıklar sağlıyor. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar hem esnaf sayılıyor hem vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Üstelik primlerini 24 gün ödeyip 30 gün üzerinden sigorta ile emeklilik hakkına da kavuşuyor. ‘Esnaf Muaflığı’ ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Bizim ‘Her Ev Bir Fabrika’ sloganıyla e-ticaret internet alış veriş merkezi projemizle on binlerce girişimci kadın ve ev hanımı evde üreteceğini belediyemiz organizasyonunda sayarak kazanç sağlayacak” şeklinde konuştu.



“Kadınlara el emeği satış merkezi projesi”


İlkadımlı kadınların elinden çıkan el emeği göz nuru ürünlerini ve emeklerini kazanca dönüştürecekleri satış merkezi açacaklarını ifade eden Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “El sanatlarıyla uğraşan kadınların emeklerini hem sergileme hem de ekonomik kazanca çevirebilmeleri amacıyla fırsatlar sunacağız. Kadınlar; el işi örgüleri, çocuk elbiseleri, takı, süs eşyaları, iğne oyası, dantel, çeşitli çeyizlik ürünler ve örgü oyuncak çeşitlerinin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Kadınlar hem üretecekler hem de ürettiklerini doğrudan kazanca dönüştürecekler” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:07
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