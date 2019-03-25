Çay ve Fatih Mahallelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla yapılan açık hava toplantısında konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Biz projelerimizle konuşuyoruz. İlkadım’da 5 yılda 255 milyonluk dev yatırımlar yaptık” dedi.

Cumhur İttifakı’nın Çay ve Fatih Mahallelerindeki buluşması dev bir mitinge dönüştü. Çay Mahallesi Irmak Caddesi TOKİ Konutları önünde düzenlenen mitingde büyük bir coşku ve heyecan vardı. Havai fişek ve meşalelerle yapılan karşılama sonrası Söğütlü Bahçe Taraftar Grubu gençlerinin sloganları mitingi coşturdu.

Fatih’te gövde gösterisi

Çay Mahallesi’nde yapılan büyük buluşmanın ardından Fatih Mahallesi Fatih Parkı’nda gerçekleşen buluşma dev bir mitinge dönüştü. Yaklaşık 5 bin kişinin sokağı doldurduğu dev miting öncesi mehter takımı ve meşaleli karşılama yapıldı.

Tok: “Projelerimizle konuşuyoruz”

Vizyonu olmayanın İlkadım ilçesinin geleceğine hiçbir katkı veremeyeceğini söyleyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlkadım için biz vizyon koyduk. Bu vizyonumuzla ilçemize dev yatırımlar ve hizmetler yaptık. Biz projelerimizle konuşuyoruz. İlkadım’da 5 yılda 255 milyonluk dev yatırımlar yaptık. Birileri gibi yapacağız, edeceğiz demiyoruz. Yaptık, ettik diyoruz. Yeni projelerimizle geliyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir” dedi.

Aksu: “Bu coşku cumhurun zaferi olacak”

Cumhur İttifakı’nın bereketini her ilçede gördüklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, “Bu coşkulu kalabalık cumhurun zaferi olacak. Görüyorum ki, kararınızı vermişsiniz. Bu meydan gösteriyor ki, 31 Martta sandıktan Cumhur İttifakı çıkacak” diye konuştu.

Karapıçak: “Partisini satan ülkesini de satar”

İYİ Parti’ye geçen adayları sert bir dille eleştiren MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, “Ne diyor, Nihal Atsız: ’Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz.’ Bizimle yürüyemeyenler döküldüler. Başka yerlere gittiler. Biri İlkadım’da, biri Canik’te, biri Kavak’ta. Bir defa satan, bin defa satar. Partisini satan ülkesini de satar” şeklinde konuştu.

Köktaş: “Bu yerel seçimlerde sadece belediye başkanı seçmiyorsunuz”

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “Bu yerel seçimlerde sadece belediye başkanı seçmiyorsunuz. Bu duruşunuzla ülkenin istiklaline, istikbaline, bekasına, göz koyanlara güçlü bir mesaj veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Demir: “Kentsel dönüşümün örnek çalışmasını İlkadım’da yapacağız”

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ise, “Kentsel dönüşümle ilgili Erdoğan Tok kardeşimle beraber çalışacağız. Türkiye’nin en örnek kentsel dönüşüm çalışmasını Fatih Mahallesi’nde yapacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Gönlünüz rahat olsun. Bu kentsel dönüşüm çalışmasını sizlerle birlikte ada ada mahallemizi yeniden inşa edeceğiz. Kentsel dönüşümle mahallerimizi ihya edeceğiz. Asla tereddüt etmeyin” açıklamasında bulundu.