Tohumu bulup ektiler! Bu bitki koca köyü zengin etti

Doğal ürünlere talebin artması bazı bölgelerde yeni tohumların ekilmesinin önünü açtı. Getirisi sebebiyle salep ekimi pek çok alanda yaygınlaşmaya başladı.

Son yıllarda oldukça popüler bir hale gelen salep yetiştiriciliği, yüksek verim ve kalite ile birlikte büyük kazançlar ortaya çıkarıyor. Talebin artması ile birlikte salep yetiştiricileri büyük ilgi ile karşılanırken kazançları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda geliştirilen teknikler ile birlikte tarım sektörünü daha ileriye taşıyan yöntemlerde ortaya çıkıyor. Salep yetiştiricileri yeni yatırımların ve iş fırsatlarının peşinden koşarken ortaya çıkan pek çok farklı olanak da herkesin yüzünü güldürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Yenidebir Köyü'nde deneme amacıyla yapılan salep ekiminden yüksek verim alındı. Dünyanın her yerinde yetiştirilebilen bu bitki toprak çeşitlerini adapte olmuş orkide türlerinden biri olarak görülüyor. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olumlu sonuçlar veren salep bitkisi gıda alanında kullanılması amacıyla üretilen salep bitkisindeki tür seçimi de önemli bir yere sahiptir.

Sabırla emek emek yetiştirilen salep bitkisi uzun yıllar sonra hasat edilmesi ile birlikte tıpta dondurmada katkı maddesi, sıcak içeceklerde ve bunun benzeri birçok alanda kullanılmaktadır.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Yenibedir köyünde oturan kadın üreticiler, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin ettikleri Serapis Vomeracea çeşidi salep deneme ekimlerini yaptı. Gerçekleştirilen ekim sürecinin ardında hasat döneminde Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personel tarafından yapılan kontrollerde yüksek verim tespit edildi.

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Bu yıl gerçekleştirilecek ekim işlemlerinin kendi ürettikleri tohumlarla yapmaya karar veren kadın üreticilerin ise alınan yüksek verim ve iç ticaretinin yüksek karlılığından dolayı yüzleri gülüyor. Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, "Bu ve buna benzer çalışmalarda kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Şimdiden bütün üreticilerimize olduğu gibi kadın üreticilerimize de hayırlı, bol ve bereketli sezon geçirmelerini temenni ediyorum" sözlerini dile getirdi.

Kaynak: Karar