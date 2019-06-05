TOHM'da durmak yok

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’ndeki (TOHM) birçok farklı branşta eğitim alan milli sporcular, uluslararası organizasyonlar öncesindeki çalışmalarına uzman ekiplerle devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 22 ilde ve 22 branşta faaliyet gösteren 1070 TOHM sporcusu, alan koordinatörleri, federasyonların TOHM ve il branş sorumlularıyla destek elemanlarından oluşan kapsamlı bir ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

TOHM bünyesinde yer alan sporcuların müsabaka öncesi ve sonrasındaki süreçlerine ilişkin teknik ve fiziki performans analizleri yapılırken, mental anlamda da hedefe odaklı özel antrenman planlamaları düzenleniyor.

Geleceğin olimpiyat şampiyonlarına, spor yaşamlarının yanı sıra akademik eğitimleri ve kariyer planlamaları noktasında da uzmanlar nezdinde yol haritası belirleniyor.

Sporculara ayrıca, sağlıklı beslenme konusunda seminerler verilirken, antrenman bilimi alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerine olanak sağlayacak metotlar da öğretiliyor.





- Bakan Kasapoğlu: "TOHM ülke sporu adına büyük bir öneme sahip"





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 16 TOHM sporcusunun yarıştığına dikkati çekerek, "Bu sayının Tokyo 2020’de çok daha fazla olacağına inanıyorum. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ülke sporu adına büyük öneme sahip. Bu merkezlerde yetişen sporcular uzun yıllar ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin olimpiyat sporcuları ve şampiyonlarının, TOHM’dan çıkması adına topyekun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın başarıya giden yollarında her türlü çalışmayı titizlikle yürütüyoruz. TOHM bünyesinde yetişen sporcularımız, Türk sporunun geleceğine ışık tutacak ve sonraki nesillere de örnek olacak şekilde kariyer basamaklarını büyük bir özveriyle zaferlerle süsleyecektir. Buna inancım tam. Tokyo 2020 sürecinde olimpiyat vizesi için ter döken bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

























