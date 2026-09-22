TOGÜ kampüsünün elektriği yıllık ortalamada tamamen 3 megavatlık GES'ten karşılanıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kampüsteki elektrik tüketiminin yıllık ortalamada tamamen 3 megavat kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali'nden (GES) karşılandığını açıkladı. Yaklaşık 80 milyon liralık proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.

Yılmaz açıklamasını, üniversite bünyesinde faaliyete geçirilen yeni birimlerdeki incelemelerinin ardından yaptı. Rektör; TOGÜ Hijyenlab, patates serası, Millî Teknoloji Atölyesi, Biyoçeşitlilik Müzesi, TOGÜ Şifa, üzüm serası, kurutma serası, TOGÜ Mutfak, süt işleme tesisi ve GES'i gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, üniversitenin eğitim, bilim ve AR-GE faaliyetlerinin yanı sıra çevrenin korunması, enerji verimliliği ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması konusunda da örnek çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Haziranda üretim tüketimi aştı

Üniversitenin elektriğinin yüzde 100'ünü karşılayan projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Üç yıllık zorlu bir süreç oldu. Kapasite artırımı konusunda da bazı güçlükler yaşadık ancak sonunda kampüsümüzde tükettiğimiz elektriğin tamamını bu panellerden sağlamaya başladık. Haziran ayında 1 milyon 200 bin liralık elektrik üretirken tüketimimiz 1 milyon 150 bin lira olarak gerçekleşti. Yıllık ortalamaya bakıldığında kampüs elektriğimizin yüzde 100'ünü güneş panellerinden karşılıyoruz."

Hastane çatısına 0,6 megavatlık santral

Üniversitede en fazla elektrik tüketiminin hastanede gerçekleştiğini belirten Yılmaz, hastane binalarının çatılarına da 0,6 megavat kapasiteli GES kurulduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Hastanemizin yaklaşık 5 milyon liralık elektrik faturası bulunuyor. Mevcut sistemle bunun yaklaşık 500 bin liralık bölümünü karşılıyoruz. Bir sonraki hedefimiz, hastanede tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynağı olan GES ile karşılamak. Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.