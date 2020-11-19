TOGG’un yerlilik oranı yüzde 68’e çıkacak

“Milli arabamız TOGG’la ilgili çok yorum yapılıyor. TBMM’de de bütçe tartışmalarında da gündeme getiriliyor. Muhalefetin temsilcileri, ‘Bu arabanın birtakım parçaları yurt dışından getiriliyorsa bu nasıl yerli araç oluyor’ diye sorup duruyorlar. Şunun farkında değiller. Dünyada rekabetçi bir ortam var. Bu otomobilin fikri mülkiyet hakları, yönetici kararları tamamen Türkiye’ye ait. Bizim burada yabancı bir ürünü getirip araca entegre etmemiz gerekiyorsa bundan asla çekinmeyiz. Çünkü biz dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun gereği neyse onu da yapmaktan çekinmeyiz.” Varank, “MÜSİAD EXPO 2020’de görücüye çıkan TOGG’un 2022’nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak” diye konuştu.

GÜÇLÜ İVME YAKALADIK

Üretim ve ihracatın güçlü bir ivme yakaladığın da anlatan Varank, şu bilgileri verdi: “Sabit yatırımlarda ciddi artış görüyoruz. Reel sektörün yatırım talebi, ocak-ekim döneminde geçen seneye göre yüzde 21 arttı. İlk 10 ayda 159 milyar liralık sabit yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik. Altını özellikle çizmek istediğim bir husus var. Bizim en temel önceliğimiz, üretim cephesinde kalıcı ve güçlü bir toparlanmayı yakalayarak istihdamda ciddi artışlar sağlamak.”