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Otomotiv TOGG’un yeni modeli T10F CES 2024’te büyük beğeni topladı
Otomotiv

TOGG’un yeni modeli T10F CES 2024’te büyük beğeni topladı

Yeniakit Publisher
2024-01-12 14:42:00 -
TOGG’un yeni modeli T10F CES 2024’te büyük beğeni topladı

Togg’un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2024’te tanıttığı ve fastback olarak kullanıcıların beğenisine sunduğu yeni modeli T10F, ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Gelecek yılın mart veya nisan aylarında önce Türkiye’de, ardından Avrupa’da satışa sunulması planlanan T10F, CES 2024’te uluslararası katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Togg standını ziyaret eden teknoloji ve elektrikli araçlar alanındaki içerik üreticileri, değerlendirmede bulundu.

The Car Crash kanalı içerik üreticisi Alman influencer Jessica Thön, “Türkiye’den yeni bir markanın gelmesi çok ilgi çekici. Berlin’de doğdum ve çok sayıda Türk arkadaşım var. Türk halkının bu markayla ne kadar gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor. Aracı gerçekten beğendim, elektrikli ve iyi bir menzile sahip. İyi bir batarya boyutu var ve iyi görünüyor” dedi.

Youtube kanalında elektrikli araçlara ilişkin içerikler üreten ABD’li Kimberly Javaheri de menzil rakamlarının çok iyi olduğunu, çoğu kişinin buna çok ilgi duyacağını belirterek “Tasarımı muhteşem, çok güzel ve genel olarak çok etkilendim” dedi.

Azerbaycan merkezli medya şirketi Technote’nin içerik üreticisi ve teknoloji influencerı Farid Pardashunas ise Togg’un özellikle Azerbaycan’da çok sayıda takipçisi olduğuna dikkati çeken Pardashunas, “Azerbaycan’da da satışa çıkmasını çok isteriz. Bildiğiniz gibi başkanımız bu araçtan aldı. Azerbaycan’da bu araçları yollarda görmeyi çok isteriz” ifadesini kullandı.
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