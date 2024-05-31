Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı

Elektrikli araç üreticisi Faraday Future, mevcut piyasa koşulları ve finansman seviyeleri nedeniyle 2024 üretim tahminini geri çektiğini ve Pazartesi günü iflas başvurusunda bulunabileceği konusunda bir uyarı yayınladığını açıkladı. Bu durumun etkisiyle hisseleri %50’den fazla değer kaybetti.

Şirket, Kasım ayında 2024 yılında yaklaşık 1.000 araç üretmeyi beklediğini ancak büyümeyi desteklemek için ek stratejik yatırımcılar aradığını ve finansmana olan bağımlılığını azaltmak için ekipman ve fikri mülk teminatlı finansman arayışında olduğunu belirtti.

Faraday ayrıca, Mart 31’de sona eren çeyreklik raporunu zamanında dosyalayamadığı için hissenin borsadan çıkarılma durumuyla karşı karşıya olduğu konusunda bir uyarı aldığını belirtti.

Elektrikli araç şirketleri, yüksek faiz oranları ve artan enflasyon nedeniyle fiyat duyarlılığına sahip olan alıcıların talebinde bir azalma yaşıyor. Bu durum, Faraday’ın nakit sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunlarıyla birleşerek şirketin zorlu bir dönemden geçtiğini ortaya koyuyor.

Faraday, nakit bakiyesinin azalması ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle geçen yıl büyük bir stok bölünmesi yaşamıştı. Şirketin hisseleri bu yıl önceden büyük bir yükseliş göstermiş olsa da son dönemde değer kaybetmeye başladı. Şirketin nakit bakiyesi, 31 Aralık 2022’de 17 milyon dolar iken 23 Mayıs 2023 tarihine kadar 5 milyon dolara düşmüştür. Bu durum, şirketin finansal olarak zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor.

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Şirket hakkında

Faraday Future Inc., 2014 yılında kurulmuş, elektrikli araçların geliştirilmesine odaklanan bir Amerikan startup teknoloji şirketidir. Merkezi Los Angeles, California’da bulunan şirket, 2023 yılında araç üretmeye başladı ve bunları Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de pazarladı.

Faraday Future hisseleri 29 Mayıs 2024 tarihi itibariyle 0,4442 dolara geriledi. Hisseleri %-62,03 oranında gerileme yaşadı.

Faraday Future Intelligent Electric Inc. (NASDAQ: FFIE) Nasdaq Borsasından çıkarılma olasılığıyla karşı karşıya. Şirket 21 Mayıs 2024 tarihinde, 31 Mart 2024’te sona eren üç aylık döneme ilişkin raporun sunulmasındaki gecikmenin Nasdaq kuralları uyarınca listeden çıkarılmasına yol açabileceğini belirten bir bildirim aldı. Kendisini elektrikli araç pazarında bir öncü olarak konumlandıran Faraday Future, geçmişte yaşadığı mali kayıplar ve ek finansman sağlama ihtiyacının devam etmesi gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Şirketin elektrikli araç teknolojisini geliştirmeye ve ortak bir akıllı mobilite ekosistemi yaratmaya odaklanması, stratejisinin merkezinde yer alıyor.