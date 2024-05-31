  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı
Ekonomi

Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 07:43:00 - 2024-05-31 07:47:44
Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı

Elektrikli otomobil sektöründe yerli ve milli Togg'un rakiplerinden birisi olan Faraday Future iflas etmek üzere.

Elektrikli araç üreticisi Faraday Future, mevcut piyasa koşulları ve finansman seviyeleri nedeniyle 2024 üretim tahminini geri çektiğini ve Pazartesi günü iflas başvurusunda bulunabileceği konusunda bir uyarı yayınladığını açıkladı. Bu durumun etkisiyle hisseleri %50’den fazla değer kaybetti.

Şirket, Kasım ayında 2024 yılında yaklaşık 1.000 araç üretmeyi beklediğini ancak büyümeyi desteklemek için ek stratejik yatırımcılar aradığını ve finansmana olan bağımlılığını azaltmak için ekipman ve fikri mülk teminatlı finansman arayışında olduğunu belirtti.

Faraday ayrıca, Mart 31’de sona eren çeyreklik raporunu zamanında dosyalayamadığı için hissenin borsadan çıkarılma durumuyla karşı karşıya olduğu konusunda bir uyarı aldığını belirtti.

Elektrikli araç şirketleri, yüksek faiz oranları ve artan enflasyon nedeniyle fiyat duyarlılığına sahip olan alıcıların talebinde bir azalma yaşıyor. Bu durum, Faraday’ın nakit sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunlarıyla birleşerek şirketin zorlu bir dönemden geçtiğini ortaya koyuyor.

Faraday, nakit bakiyesinin azalması ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle geçen yıl büyük bir stok bölünmesi yaşamıştı. Şirketin hisseleri bu yıl önceden büyük bir yükseliş göstermiş olsa da son dönemde değer kaybetmeye başladı. Şirketin nakit bakiyesi, 31 Aralık 2022’de 17 milyon dolar iken 23 Mayıs 2023 tarihine kadar 5 milyon dolara düşmüştür. Bu durum, şirketin finansal olarak zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şirket hakkında

Faraday Future Inc., 2014 yılında kurulmuş, elektrikli araçların geliştirilmesine odaklanan bir Amerikan startup teknoloji şirketidir. Merkezi Los Angeles, California’da bulunan şirket, 2023 yılında araç üretmeye başladı ve bunları Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de pazarladı.

Faraday Future hisseleri 29 Mayıs 2024 tarihi itibariyle 0,4442 dolara geriledi. Hisseleri %-62,03 oranında gerileme yaşadı.

Faraday Future Intelligent Electric Inc. (NASDAQ: FFIE) Nasdaq Borsasından çıkarılma olasılığıyla karşı karşıya. Şirket 21 Mayıs 2024 tarihinde, 31 Mart 2024’te sona eren üç aylık döneme ilişkin raporun sunulmasındaki gecikmenin Nasdaq kuralları uyarınca listeden çıkarılmasına yol açabileceğini belirten bir bildirim aldı. Kendisini elektrikli araç pazarında bir öncü olarak konumlandıran Faraday Future, geçmişte yaşadığı mali kayıplar ve ek finansman sağlama ihtiyacının devam etmesi gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Şirketin elektrikli araç teknolojisini geliştirmeye ve ortak bir akıllı mobilite ekosistemi yaratmaya odaklanması, stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Galatasaray'ın eski başkanı iflas etti! Olmaz denilen oldu, dev şirketi battı
Galatasaray'ın eski başkanı iflas etti! Olmaz denilen oldu, dev şirketi battı

Ekonomi

Galatasaray'ın eski başkanı iflas etti! Olmaz denilen oldu, dev şirketi battı

Türkiye için 'öldü bitti' diyorlardı! Ünlü giyim markası iflas etti, 95 mağaza acil olarak kapatılacak
Türkiye için 'öldü bitti' diyorlardı! Ünlü giyim markası iflas etti, 95 mağaza acil olarak kapatılacak

Ekonomi

Türkiye için 'öldü bitti' diyorlardı! Ünlü giyim markası iflas etti, 95 mağaza acil olarak kapatılacak

İflas eden havayolu devi geri dönüyor! ‘Duyan bu nasıl olur?’ diyor ama başarmak üzereler
İflas eden havayolu devi geri dönüyor! ‘Duyan bu nasıl olur?’ diyor ama başarmak üzereler

Ekonomi

İflas eden havayolu devi geri dönüyor! ‘Duyan bu nasıl olur?’ diyor ama başarmak üzereler

Sosyetenin ünlü marketi iflas etmek üzere! Mahkeme kararı verdi
Sosyetenin ünlü marketi iflas etmek üzere! Mahkeme kararı verdi

Ekonomi

Sosyetenin ünlü marketi iflas etmek üzere! Mahkeme kararı verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

togun rakibi, f35 in rakibi kaan.... ya sırf gülmek için akiti okuyorum...

Ersin

Yanlis strateji uygulamislar, onlarda italya'da üretip yerli ve milli deseydiler iflas etmezlerdi.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23