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Ekonomi Togg'u sipariş veren ilk ülke belli oldu! Erdoğan'ı arayıp istediler
Ekonomi

Togg'u sipariş veren ilk ülke belli oldu! Erdoğan'ı arayıp istediler

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Türkiye'nin yerli otomobili olan Togg'dan sipariş verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 15:06:00 - 2022-11-02 15:06:47
Togg'u sipariş veren ilk ülke belli oldu! Erdoğan'ı arayıp istediler

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak TOGG siparişi verdiği ifade edildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı, Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; TOGG fabrikasının açılışı toplantıda yeniden ele alındı. Toplantıda, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de TOGG siparişi verdiği konuşuldu. 

TOGG'da öncelik milletin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un satışında bürokrasiye ve siyaset dünyasına öncelik tanınmaması gerektiğini belirtti "öncelik millete" dedi.

Öte yandan, Erdoğan'ın çocuklara hediye olarak dağıttığı oyuncak arabalar da bundan sonra TOGG biçiminde olacak.

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Bunun gibi liderlere hediye gönderilmeli. Azerbaycan, Katar, Libya, Somali, Sudan, Venezüella, Pakistan, Kktc, tüm Türk liderler vs.
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