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Gündem TOGG'la ilgili skandal sözler! Yazıklar olsun
Gündem

TOGG'la ilgili skandal sözler! Yazıklar olsun

Türkiye'de bugüne kadar taş üstüne taş koymayan zihniyetin yerli ve milli otomobil Togg'a karşı hazımsızlığı devam ediyor... Togg'u hedef tahtasına oturtan son isim ise CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 14:16:00 -
TOGG'la ilgili skandal sözler! Yazıklar olsun

Türkiye'de bugüne kadar taş üstüne taş koymayan zihniyetin yerli ve milli otomobil Togg'a karşı hazımsızlığı devam ediyor...

Togg'u hedef tahtasına oturtan son isim ise CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan Emre, "TOGG, yerli ve milli mi? Üzgünüm değil. Şayet Erdoğan siyasetçi değil de oyuncu olsaydı tüm ekibiyle Oscar alırdı. Türkiye'yi dünyada en tanınmış sanatçı olabilirdi" herzelerini yumurtladı.

 

 

 

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