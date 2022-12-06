TOGG'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisini şarkıya döktü! İşte çok izlenen o video

Yerli ve milli otomobil TOGG'a yazdığı şarkı ile sosyal medyada gündem olan Abdurrahman Fakı, yeni şarkı yayınladı.

2023'te satışa çıkması planlanan Türkiye'nin vizyon projelerinden yerli otomobil TOGG'la ilgili yaptığı şarkıyla gündem olan Abdurrahman Fakı, ekonomik kriz çığırtkanlığı yapanlara cevap niteliğinde bir şarkı yayınladı.

"Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz"

"Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz Erdoğan'dan vazgeçmeyiz" şeklinde bir paylaşım yapan Fakı'nın şarkısında, "Kimse kusura bakmasın. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Bizim için önce vatan, namus. Vatan için canımızı veririz" ifadeleri yer aldı.