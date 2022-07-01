TOGG'dan "kesintisiz güç" için yeni hamle

Türkiye'nin otomobili TOGG, 2023 yılında yollara çıkmaya hazırlanırken elektrikli araçlarla ilgili gereken adımlar da atılmaya devam ediyor. Firma kendi şarj ağını kurmak için lisans aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da bu alana yönelik gerekli düzenlemeleri adım adım devreye alıyor. Bu amaçla EPDK bünyesinde Enerji Dönüşüm Dairesi oluşturuldu. Bu dairenin çalışmaları çerçevesinde EPDK'nın yürüttüğü çalışmalar arasında elektrikli araçların enerji ihtiyacını karşılayacakları şarj altyapısına yönelik adımlar önemli bir yer tutuyor.

Dünya'nın haberine göre şarj altyapısının önemi ise şu aşamada elektrikli araç satışlarını doğrudan etkileyecek ana faktör olmasından ileri geliyor. Satılan otomobiller içinde elektrikli araçların oranı giderek artsa da, şarj altyapısına dair soru işaretleri tüketici talebini kısıtlayan en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ulusal şarj şebekesinin bir an önce tamamlanması isteniyor.

Piyasaya giren firma sayısı artıyor

Türkiye'de özel sektör oyuncuları bu alanda hazırlıklara girişmişlerdi. Bunlar arasında özellikle Enerjisa'nın Eşarj markası, Zorlu Enerji'nin ZES markası altında kurdukları ve sayıları binleri aşan iki ağ öne çıkıyordu. Aksa Elektrik de bu yönde hazırlık yaptığını beyan eden bir diğer enerji sektörü oyuncusu oldu. OYAK Grubu da Şarjet şirketi ve Otojet markasıyla şarj ağı işletmecileri kervanına katıldığını geçtiğimiz hafta içinde duyurmuştu. Lisans alan oyunculardan ikisi de enerji sektöründen ancak onlar solar enerji ekipmanları üreticisi unvanlarıyla öne çıkan aktörler: Kalyon Grubu ve CW Enerji.

TOGG şehirler arasında kesintisiz seyir yapacak

EPDK yetkilileri şarj altyapısının gelişimi elektrikli araç kullanıcılarının şarj sorunu yaşanmaması hedefiyle lisanslama faaliyetlerine hız verdiklerini ifade ediyor. EPDK sadece lisanslama şartlarını da altyapının bir an önce ulusal ölçekte hayata geçmesi hedefine uygun şekilde belirledi. Kurum, oyuncuların lisans alıp yatırım için beklemesine izin vermeyecek şekilde, ilk altı ay içinde en az 50 şarj istasyonu kurmaları şartını getirdi.

EPDK yetkilileri, önümüzdeki dönemde şarj istasyonları sayısının hızla artacağını ifade ediyor. Böylece yerli otomobil TOGG'un piyasaya çıkar çıkmaz gerek şehir içi ve gerekse şehirler arası yollarda kesintisiz seyir imkanı sağlayacağına dikkat çekiliyor.

Tüm şarj noktaları cep telefonundan görülebilecek

Elektrikli araç sahipleri ev, işyeri, istasyonlar, otoparklar gibi birçok noktadan şarj hizmeti alabilecek. Kullanıcıların, benzin ve dizel yakıtlı araçlara kıyasla daha ekonomik yolculuk yapma imkanına kavuşacağı vurgulanıyor. EPDK, elektrikli araç sistemi altyapısının sağlıklı işlemesi için Serbest Erişim Platformu oluşturuyor.

Elektrikli araç kullanıcıları halka açık tüm lisanslı şarj istasyonlarının konum, güç, ünite ve fiyat bilgilerini bu platform üzerinden görebilecek. Mobil uygulamalarla mobil cihazlardan ve bilgisayarlarla internetten de görülebilecek bu bilgiler sayesinde vatandaş kendisine en uygun seçeneği tercih etme şansı bulacak.

Evde şarjın kilometre başına maliyeti 67 kuruş

EPDK, şarj istasyonlarında verilen şarj hizmetinin fiyatlandırılması ve oluşan yakıt maliyetlerinin dizel ve benzin maliyetleriyle karşılaştırmasını düzenli olarak takip ediyor. Haziran 2022 fiyatlarına göre ortalama şarj hizmeti fiyatları esas alındığında, elektrikli aracın AC (22 kW) ünitelerden şarj edildiği durumda kilometre başına yaklaşık olarak dizele göre 114 kuruş, benzine göre 125 kuruş avantaj sağladığı hesaplanıyor.

Vatandaş, DC (50 kW, hızlı şarj ) ünitelerden şarj ederse dizele göre 50 kuruş benzine göre 61 kuruş avantajlı oluyor. Evde gerçekleştirilen şarj işlemi esnasında kullanılan elektrik, mesken tarifesi üzerinden fiyatlandırılırken, işyerinde veya halka açık ticari bir alanda ise ticarethane tarifesi üzerinden fiyatlandırılıyor. Bugünkü fiyatlarla bir elektrikli araç kullanıcısı evde şarj etmesi halinde km başına ortalama 67 kuruş harcayarak seyahat edebiliyor.