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Teknoloji TOGG'dan bir ilk! Artık dünya sahnesinde
Teknoloji

TOGG'dan bir ilk! Artık dünya sahnesinde

Tüm dünyanın gözü CES 2022 fuarında! Markaların ürünlerini tek tek tanıttığı fuarda Türkiye'nin yerli otomobili TOGG dünyada ilk kez tanıtılıyor. Fuar TOGG ilk kez uluslararası bir fuarda tanıtılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 23:10:00 -
TOGG'dan bir ilk! Artık dünya sahnesinde

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergileniyor.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bütün enerji ve pil yönetimi sistemlerinin entegrasyonu gerekiyor. Araç internetin içerisinde. Biz şuna inanıyoruz, yarından sonra şirketlerin oyun dönüştürme odağı beygir gücü değil işlemci gücünde olacak.

Öte yandan marka DNA'mız aslında ikililikle bir araya geliyor. Bundan kastımız bizim ülkemizin bulunduğu coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz. Batı dünyasında daha rasyonel bir durum olduğunu görüyoruz ve bunların harmanını yapıyoruz. Logomuz birliği ve çokluğu temsil ediyoruz.

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