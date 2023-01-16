Togg'da yeni adım yeni rekorlar: Akıllı cihaz teknolojilerinde Qualcomm çözümleri kullanılacak! Türkiye'ye dolar yağacak!

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına son teknoloji bağlantılı hizmetler sunmayı ve yüksek kaliteli araç içi deneyimler yaşatmayı hedefleyen Togg, Qualcomm Technologies Inc. ile çalışacak. Togg, C-SUV'un bilgi ve eğlence sistemini Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile güçlendirecek. Akıllı cihaz, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra bilgisayar görüşü desteği, yapay zekâ yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi sayesinde kullanıcılarına daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlayacak.

Togg akıllı cihaz imza

- C-SUV, AKILLI YAŞAM ÇÖZÜMLERİ SAĞLAYAN SON DERECE YETENEKLİ BİR AKILLI CİHAZ OLACAK

Togg'un teknolojisi, C-SUV'u çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüştürüyor. C-SUV'u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.

- "BAĞLANTILI BİR AKILLI CİHAZDAN ÇOK DAHA ÖTESİNİ SUNMAYI AMAÇLIYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, kullanıcılara konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmak hedefiyle alanlarının en iyileriyle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunmayı amaçlıyoruz. Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile kullanıcılarımıza akıllı ve konforlu bir deneyim sunacağız. Yeni nesil araçlar için Qualcomm ile çalışmalarımızı genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Qualcomm CDMA Technologies GmbH Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Thomas Dannemann da, "Qualcomm Technologies, otomobil üreticilerinin hem sürücüler hem yolcular için daha bağlantılı, akıllı ve güvenli sürüş deneyimi sağlamalarına katkıda bulunmayı taahhüt ediyor. Togg'un, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'na dayanan dijital olarak gelişmiş özellikleri yeni nesil elektrikli araçlarına entegre etmesine katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan anlaşma kapsamında C-SUV'un bilgi ve eğlence sistemini Snapdragon® Dijital Kokpit Platformları ile güçlendirecek. Akıllı cihaz, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra bilgisayar görüşü desteği, yapay zekâ yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi sayesinde kullanıcılarına daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlayacak.

‘TOGG nasıl çalışır?’ sorusuna cevap! Çalışma prensibi anlatıldı

Yerli otomobil TOGG’un sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapıldı. Elektrikli otomobiller nasıl çalışır? TOGG nasıl çalışır gibi sorulara açıklık getiren videoda, ‘bu otomobiller fosil yakıt kullanmadıkları açın emisyona yol açmazlar. Bu da onları çevre dostu yapar’ ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi törenle banttan inen Togg, Mart ayında piyasaya çıkacak. En son dev markaların boy gösterdiği Tüketici Elektroniği Fuarı-CES 2023'te sahneye çıkan yerli otomobil Togg, ziyaretçi akınına uğramıştı. Aracın s25.000 dolar ile 30.000 dolar arasında olması bekleniyor. Togg satışı, bayiler aracılığı ile değil, satış noktalarınden ve internetten gerçekleştirilecek.

Qualcomm kimin?

Qualcomm, kablosuz telekomünikasyon ürün ve hizmetlerini tasarlayan ve pazarlayan bir Amerikan çok uluslu yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketidir. MediaTek Inc rakip.

Qualcomm nerede?

Dünya çapında 224 lokasyona sahip olan şirketin merkezi San Diego, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.

Qualcomm nedir ne ise yarar? Qualcomm işlemci nasıl?

Qualcomm, kablosuz telekomünikasyon ürün ve hizmetlerini tasarlayan ve pazarlayan bir Amerikan çok uluslu yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketidir. Gelirinin çoğunu yonga üretiminden ve karının büyük kısmını patent lisanslama işletmelerinden alır.

Qualcomm işlemci ne demek?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon, en popüler Android telefonların çoğuna güç sağlayan işlemcidir. 64 bit mimarili Snapdragon 865 ve Snapdragon 665 işlemcileri de en çok modele sahip telefon işlemci markası olarak öne çıkıyor.