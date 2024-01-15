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Otomotiv Togg'da kurasız başvuru dönemi için tarih belli oldu
Otomotiv

Togg'da kurasız başvuru dönemi için tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-15 19:21:00 -
Togg'da kurasız başvuru dönemi için tarih belli oldu

TOGG'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi resmen başlıyor. Yapılan açıklamada 20 Ocak itibarıyla sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açık olacağı bildirildi.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için talep her geçen gün artıyor.

2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş veremeyen kullanıcılar, bugünden itibaren TOGG'a sahip olmak için başvuruda bulunabilecek.

Çekilişe katılanlar için son sipariş günü 19 Ocak.

TOGG İÇİN ARTIK ÇEKİLİŞ YOK

Herkesin merakla beklediği tarih ise 20 Ocak'ta başlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOGG  için artık çekiliş yapılmayacak. Genel sipariş döneminin başlaması ile sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açılacak.

Yerli ve milli imkanlarla üretilecek TOGG'un yeni modeli T10F de tanıtıldı.

Yeni model tasarımıyla dikkat çekti

Türkiye'de en uzun menzile sahip fastback model elektrikli otomobiller arasına girecek olan T10F, tasarımıyla dikkati çekiyor.

Aracın 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor.

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