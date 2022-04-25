TOGG'a alçak saldırı!
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi Twitter hesabı hackerların saldırısına uğradı. Saldırıya ilişkin Togg'dan resmi açıklama geldi.
Hesabı kontrol eden kişiler, Opensea üzerinden satışa sundukları NFT’leri bu hesap üzerinden pazarlamaya çalıştı.
Anında müdahale edildi
Saldırının fark edilmesinin ardından anında harekete geçilerek hesap yönetimi tekrar geri alındı.
TOGG'dan açıklama: İncelemeler sürüyor
Söz konusu saldırıya ilişkin Togg'dan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, ''Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bilginize sunarız.'' denildi.