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Teknoloji TOGG'a alçak saldırı!
Teknoloji

TOGG'a alçak saldırı!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi Twitter hesabı hackerların saldırısına uğradı. Saldırıya ilişkin Togg'dan resmi açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 02:05:00 -
TOGG'a alçak saldırı!

Hesabı kontrol eden kişiler, Opensea üzerinden satışa sundukları NFT’leri bu hesap üzerinden pazarlamaya çalıştı.

Anında müdahale edildi

Saldırının fark edilmesinin ardından anında harekete geçilerek hesap yönetimi tekrar geri alındı.

TOGG'dan açıklama: İncelemeler sürüyor

Söz konusu saldırıya ilişkin Togg'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, ''Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bilginize sunarız.'' denildi.

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