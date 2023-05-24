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Gündem Togg üzerinden fiyat manipülasyonu iddiası! RTÜK'ten flaş açıklama
Gündem

Togg üzerinden fiyat manipülasyonu iddiası! RTÜK'ten flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-24 19:39:00 -
Togg üzerinden fiyat manipülasyonu iddiası! RTÜK'ten flaş açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt’un Togg üzerinden fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Şahin, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz Togg üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Togg almaya hak kazanan isimler arasında olan RTÜK uzmanı Canyurt’un otomobili teslim aldıktan sonra 3 milyon 500 bin Türk lirasına satışa çıkardığı iddia edilmişti.

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