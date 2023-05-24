Togg üzerinden fiyat manipülasyonu iddiası! RTÜK'ten flaş açıklama

Şahin, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “KESK Konfederasyonu’na bağlı Haber Sen Şube Başkanı Sadık Canyurt isimli çalışanımızın yerli ve millî gururumuz Togg üzerinden akıl almaz bir fiyat manipülasyonuna giriştiği yönündeki haberler üzerine konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Togg almaya hak kazanan isimler arasında olan RTÜK uzmanı Canyurt’un otomobili teslim aldıktan sonra 3 milyon 500 bin Türk lirasına satışa çıkardığı iddia edilmişti.

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