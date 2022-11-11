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Otomotiv Togg ne kadar yakacak? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı: İstanbul-İzmir arası...
Otomotiv

Togg ne kadar yakacak? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı: İstanbul-İzmir arası...

Yerli otomobil Togg’un en merak edilen özelliği ne kadar yakacağı olmuş durumda. Hesaplamalara göre, Togg’la İstanbul-İzmir 284.5 TL tutacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 09:00:00 -
Togg ne kadar yakacak? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı: İstanbul-İzmir arası...

Yerli otomobil Togg’un ilk deneyim merkezi önceki gün İstanbul’da bulunan Zorlu Center’da açıldı. Merkezde sergilenen Togg C-SUV, başta gençler olmak üzere vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İstanbul’dan İzmir’e benzinli bir C-SUV ile 936.5 TL’ye gidilirken, aynı mesafe aynı sürede Togg C-SUV ile 284.5 TL tutuyor.

Türkiye’nin küresel teknoloji markası olma hedefiyle yola çıkan Togg, ‘akıllı cihaz’ olarak tanımladığı elektrikli otomobillerini sergileyeceği deneyim merkezlerinin ilkini İstanbul’da bulunan Zorlu Center AVM’de açtı. 8 Kasım Salı günü saat 14.00’te açılan deneyim merkezinde, şirketin Şubat 2023’te ön siparişe açacağı ilk modeli yüzde 100 elektrikli C-SUV sergilendi. Merkezde ayrıca, Togg C-SUV’un kaç TL maliyetle şarj edileceğine yönelik bir deneyim alanı ve aracın ön panelindeki teknolojilerin gösterildiği başka bir deneyim alanı daha bulunuyordu. 

12 dakikada şarj

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil ziyareti sırasında izlenimlerini paylaştı. Dil, "Bu ekranda, Togg C-SUV’un uzun sürüş menziline sahip versiyonunu tercih ettim ve İstanbul’dan İzmir’e ne kadar sürede ve kaç TL maliyetle gideceğimi simüle ettim. Buna göre, 1.6 litre benzinli motora sahip bir C-SUV’la İstanbul’dan İzmir’e 936.52 TL maliyetle gidilirken, Togg C-SUV ile bu maliyet 284.51 TL’ye kat edilebilecek. Sürüş esnasında Togg’un Trugo isimli hızlı şarj istasyonunda batarya doldurmak için 12 dakika yeterli olacak. Hızlı şarj sayesinde benzinli C-SUV’un İzmir’e vardığı sürede yani 4 saat 43 dakikada Togg C-SUV da İzmir’e varmış olacak" dedi.

Şubat ayında ön sipariş

İlk merkezini İstanbul’da açan Togg’un bir sonraki deneyim merkezini Ankara’ya açması bekleniyor. Şirketin hedefi ise 2023 yılı sonuna kadar toplam 20 farklı deneyim merkezi açmak. Togg’un Gemlik’te üreteceği ilk modeli C-SUV şubat ayında ön siparişe açılacak ve mart ayı sonunda Türkiye yollarına çıkacak. Araçlar bayiler üzerinden değil internet üzerinden satılacak. Gemlik’te ilk etapta yıllık 100 bin adet kapasiteli tesiste üretim kademeli olarak arttırılacak.

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