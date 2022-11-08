29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili TOGG C-Suv'un ilk seri üretim aracı banttan indi. Aracın banttan inmesi ile TOGG'un satış tarihi ve fiyatı en çok merak edilen konuların başında geldi.

Satıl ile ilgili stratejisi açıklanan TOGG'un bayi değil online satış yapacağı açıklansa da bazı illerde deneyim merkezleri kurulacak.

TOGG merkezlerinin açılacağı iller belli oldu

Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak TOGG'un deneyim merkezlerinin açılacağı illerde belli oldu. TOGG, paylaştığı iş ilanında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa (Gemlik)'te açılacak deneyim merkezi için 'danışman' istihdam edecek.

İlk deneyim merkezi İstanbul'da açılacak

TOGG'un ilk deneyim merkezi ise İstanbul'da açılacak. Kasım ayında Zorlu'da açılacak deneyim merkezi için çalışmalarda son gelindi. TOGG'un C-Suv modeli bu merkezlerde sergilenecek.