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Otomotiv

TOGG İngiliz basınında! The Telegraph böyle duyurdu: Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili

İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikayla ilgili yaptığı haberini, günün önemli gelişmeleri arasında servis etti. Telegraph haberinde, "Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili TOGG'un mühendislik, tasarım ve üretim merkezinin temel atma töreni, Türkiye'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 22:02:00 -
TOGG İngiliz basınında! The Telegraph böyle duyurdu: Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İngiliz basınında yer aldı. İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Telegraph'ın internet sitesinde "günün fotoğrafları" başlığı altında Türkiye'nin yerli otomobiline yer verildi.

Haberde, yerli otomobilin üretileceği tesisin Bursa'da kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

"Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili"

The Telegraph haberinde, "Türkiye'nin çığır açan ilk yerli otomobili TOGG'un mühendislik, tasarım ve üretim merkezinin temel atma töreni, Türkiye'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

Telegraph'ın Bursa'daki üretim tesisinden yer alan bir fotoğrafla yayınladığı haberi, TOGG da resmi sayfasından paylaştı.

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