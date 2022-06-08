TOGG fiyatında büyük sürpriz! Herkes ters köşe olacak

Türkiye, TOGG’un satışa sunulmasını bekliyor. Türkiye’nin yerli ve milli otomobilinin çıkışına sayılı günler kala fiyat etiketi de netleşmeye başladı.

Hayli uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan TOGG’un SUV versiyonu çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıl yollara çıkmış olacak.

Tamamen elektrikli bir şekilde karşımıza çıkacak olan TOGG, şimdiye kadar pek çok sahnede boy gösterdi. Hatta TOGG’u son olarak Almanya sokaklarında görmüştük.

Elbette TOGG’un çıkışı ile birlikte kafalarda soru işareti oluşturan pek çok mevzu var. Bunlardan birisi de fiyat etiketi.

Bilindiği üzere şimdiye kadar TOGG’un fiyatı ile ilgili pek çok dedikoduya tanıklık ettik.

Fakat bu konuda şimdiye kadar net bir rakam karşımıza çıkmadı. Zaten çıkması da çok mümkün değil.

Hali hazırda ülkemizde otomobiller tarafında bir fiyat bilmecesi mevcut. Hal böyle olunca TOGG için değer biçmek de mümkün olmuyor.

Lakin konu hakkında net açıklama CEO Gürcan Karakaş’tan geldi.

TOGG CEO’su C-SUV versiyonun fiyatı için günümüz içten yanmalı motorlara sahip SUV modellerini örnek gösterdi.

Bu bağlamda TOGG’un içten yanmalı motorlara sahip C-SUV modelleriyle aynı kalibrede olacağını belirtti.

Peki bu ne anlama geliyor? Hali hazırda C-SUV tarafındaki fiyat baremi 700 bin TL’den başlayarak 2 milyona kadar uzanıyor.

Bu durumda TOGG fiyatı da ortalama olarak 1 milyon TL civarında olabilir.

Elbette bu fiyat, Haziran ayı için geçerli. Zira önümüzdeki süreçte çok daha yüksek etiketlerle karşılaşmamız olası.