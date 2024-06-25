TOGG, 42.sırada! Otomotiv sektöründe onlar öncüler: Yeni bir dönem başlıyor... Ne kadar satış yaptı?

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları bugün açıklandı. Togg’un 2023 yılında 24,3 milyar lira gelir elde ettiği bildirildi.

Araştırmaya göre, üretimden satışlarda en büyük kuruluş, 484 milyar liralık satışlarıyla Tüpraş oldu.

TOGG TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 42.ŞİRKETİ OLDU

İSO 500 listesine göre Togg’un üretimden elde ettiği satışlar 2023’te 24,3 milyar TL olarak kaydedildi. Şirket bu satış geliriyle 2023’te Türkiye’nin en büyük 42. şirketi oldu.

EN YÜKSEK GELİR HANGİ OTOMOTİV DEVİNDE?

Sektörel olarak bakıldığında otomotivde en yüksek gelir 238 milyar TL ile Ford Otosan’da kaydedildi. Ford Otosan’ı 127,5 milyar TL ile Toyota; 107,2 milyar TL ile Oyak Renault; 94,3 milyar TL ile Mercedes-Benz ve 78 milyar ile Tofaş izledi.

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TOGG NE KADAR SATIŞ ELDE ETTİ?

Diğer yandan, son verilere bakıldığında Togg’un Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki performansı dikkati çekiyor. ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, mayısta da pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, geçen ay 4 bin 140 adetlik satışla en yakın rakibine 3 bin 590 adet fark attı. Bu dönemde Togg’un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 56,33 olarak kayıtlara geçti. Bir diğer ifadeyle satılan her 2 elektrikli otomobilden 1’i Togg T10X oldu.

Ocak-mayıs dönemine bakıldığında ise Togg’un elektrikli otomobil satışlarındaki pazar payı 11 bin 288 adetle yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleşti.