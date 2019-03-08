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Togar tempo artırdı

31 Mart yerel yönetim seçimlerine yönelik olarak seçim kampanyasına devam eden Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, bir gecede dokuz ev ziyareti ve toplantısı yaparak, yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ediyor.

08 Mart 2019 Cuma 17:58
Togar tempo artırdı

31 Mart yerel yönetim seçimlerine yönelik olarak seçim kampanyasına devam eden Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, bir gecede dokuz ev ziyareti ve toplantısı yaparak, yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ediyor.


Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, belediyelerin makam için değil kendilerine sorumluluk veren halka karşı hizmet üretmek için var olduğunun altını önemle çizdiği ev toplantılarında, “Tekkeköy kimsenin şahsi çıkarları üzerinden hesap yapacağı bir yer değildir. Son beş yılda birlikte neler yaptığımızı siz çok iyi biliyorsunuz. Hayata geçen proje ve hizmetler ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilçemize kazandırdığı dev yatırımlarla geleceğe doğru büyük adımlar attık. Şimdi bu dev adımları ve hizmetleri her alanda şehrin en önemli ilçesi konumuna getirmek için el birliğiyle devam edeceğiz. Biz proje konuşur, proje üretir ve hayata geçiririz” dedi.



“Hız kesmeden devam edeceğiz”


AK Parti’nin “Hız Kesmeden Devam” sloganının en çok da Tekkeköy ilçesine yakıştığını düşündüklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Şehrimizde AK belediyecilik adına çok önemli işler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bu durum hepimiz için gurur kaynağıdır. Ancak bu slogan kullanılmaya başladığı andan itibaren birçok kişi beni arayarak, ‘bu söylem en çok da Tekkeköy’e yakıştı’ dediler. Bu düşünce ilçem adına, birlikte yürümekten, yaşamaktan gurur duyduğum sizler adına gurur vericiydi. Bu başarı sizin eserinizdir. Bu gurur sizindir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:58
  1. doğa

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