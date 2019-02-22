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Togar: “Hizmetlerin beş katını önümüzdeki dönemde yapacağız”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hasan Togar, “Beş yılda yapmış olduğumuz projelerin, çalışmaların, hizmetlerin beş katını önümüzdeki dönemde yapacağız” dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 16:38
Togar: “Hizmetlerin beş katını önümüzdeki dönemde yapacağız”

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hasan Togar, “Beş yılda yapmış olduğumuz projelerin, çalışmaların, hizmetlerin beş katını önümüzdeki dönemde yapacağız” dedi.


Tekkeköy Şabanoğlu Mahallesi’ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan coşkulu kalabalığa seslenen Hasan Togar, “Her mahallemizde böyle büyük sürprizlerle karşılaşmak bizlere güç ve kuvvet veriyor. Karanlığa, yağan yağmura ve soğuğa rağmen bu akşam bu muhteşem görüntüyü oluşturan bu kutlu mücadeleye gönül veren, yediden yetmişe herkesin önünde saygıyla eğiliyorum hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu üstlendiğimiz görev ateşten bir gömlek, vebali olan bir gömlek. Cenab-ı Allah herkese böyle bir görevi nasip etmez. Bunun sorumluluğunu bunun yükünü çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.



“Kutlukent bölgemize önemli yatırımlar yaptık”


Togar sözlerine şöyle devam etti: “Kutlukent bölgemizde özellikle Şabahoğlu Mahallemizde beş yıl içinde önemli çalışmalar yaptık. Asfalt, kilitli taş parke, beton ve diğer yol malzemeleri ile Kutlukent bölgemizde önemli yol çalışmaları ile aydınlatma, alt yapı, doğalgaz, peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları yürüttük. Bunların yanında bölgenin tek iki katlı spor kompleksini tamamladık ve önümüzdeki günlerde hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Yine Hayneana Hanımlar Konağımızı tamamlayarak hizmete açtık. Ayrıca misafirlerimizi ağırlayıp ailemizle hoş vakit geçirebileceğimiz Saklı Bahçe adında nezih bir sosyal tesisi de buraya kazandırdık. Yeni projelerimizde hazır. İnşallah önümüzdeki süreçte hızımıza hız katarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”



“Ustalık dönemimizde beş kat hizmet”


Togar konuşmasını şöyle tamamladı:“Bizler artık belediyecilik konusunda uzman olduk. Önümüzdeki beş yıl bu beş yıl içinde yapmış olduğumuzun beş katı hizmet yapacağımıza buradan bir kez daha söz veriyorum. Bu güzel coşkulu kalabalık ile bu vesile ile Şabanoğlu Mahallemizdeki Seçim Koordinasyon Merkezimizin de açılışını yapmış olduk. Hiçbir kuvvetin önümüze engel teşkil edemeyeceğini bu soğuğa ve yağışa rağmen gösteren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:38
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