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Spor

Tofaş’tan yeni transfer

Tofaş Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ilk transferini Alihan Demir’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:38:01 -
Tofaş’tan yeni transfer

Tofaş Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ilk transferini Alihan Demir’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.


ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş’ta, 2020-2021 sezonu öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Mavi-yeşilliler dış transferde ilk takviyesini, Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) kariyerini başarıyla tamamlayan Alihan Demir’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Bursa ekibi, 1996 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki uzun forvet ile resmi sözleşme imzaladı.Basketbola Ankara’da başlayan ve altyapı eğitiminin bir bölümünü Tofaş’ın Ankara’daki basketbol okullarından Ankara Eryaman TofaşBasketbol Okulları’nın spor kulübünde alan Alihan Demir, 2019-2020 sezonunda NCAA’de Minnesota Üniversitesi adına çıktığı 31 maçta 7.1 sayı-5 ribaund-1.5 asist ortalamaları sergiledi.

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