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Spor TOFAŞ'tan Tomislav Zubcic transferine ilişkin açıklama:
Spor

TOFAŞ'tan Tomislav Zubcic transferine ilişkin açıklama:

"Transfer sürecinde her zaman olduğu gibi basketbolun etik değerleri çerçevesinde hareket eden kulübümüz, Zubcic'i ilk olarak oyuncunun menajeri Tolga Tuğsavul'un önerisiyle 12 Aralık'ta teknik ekibimiz tarafından gündemine almıştır" - "Takibinde teknik ekibimizin 24 Aralık akşamı, oyuncunun deneme sürecine ait verdiği rapor doğrultusunda Zubcic'in kontratı devreye girmiş ve bugün lisansı çıkartılmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 22:50:25 -
TOFAŞ'tan Tomislav Zubcic transferine ilişkin açıklama:

BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Hırvatistan Milli Takımı oyuncusu Tomislav Zubcic'in transferine ilişkin, oyuncunun, menajeri aracılığıyla kulübe önerildiğini ve deneme sürecinin ardından lisansının çıkarıldığını bildirdi.

TOFAŞ Basketbol Kulübü, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada yeni transferi Zubcic için Frutti Extra Bursaspor ilgilendiği sırada devreye girildiği iddialarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, 1974'ten bu yana altyapı odaklı model ile ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek bir kulüp vizyonuyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kulübün, centilmenlik esası ile doğru ve saygılı iletişime her zaman önem verdiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tomislav Zubcic'in takımımıza transferi sürecinde ortaya atılan spekülasyonlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İlgili transfer sürecinde her zaman olduğu gibi basketbolun etik değerleri çerçevesinde hareket eden kulübümüz, Zubcic'i ilk olarak oyuncunun menajeri Tolga Tuğsavul'un önerisiyle 12 Aralık'ta teknik ekibimiz tarafından gündemine almıştır. Teknik ekibimiz, yapmış olduğu çalışma sonunda oyuncuyu ancak deneme sürecinde (try-out) görerek değerlendirebileceklerini ifade etmişlerdir.

Oyuncunun menajerine, teknik ekibimizin bu isteği belirtilmiş ve cevap beklenmiştir. Takip eden günde, oyuncunun menajeri Zubcic'in deneme sürecini kabul ettiğini kulübümüze bildirmiştir. Menajerinden alınan olumlu yönlendirme ile Zubcic'in deneme süreci, 21 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlatılmış ve oyuncu takım antrenmanlarına alınmıştır. Takibinde teknik ekibimizin 24 Aralık Perşembe günü akşamı, oyuncunun deneme sürecine ait verdiği rapor doğrultusunda Zubcic'in kontratı devreye girmiş ve bugün lisansı çıkartılmıştır."

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