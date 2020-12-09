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Spor TOFAŞ'lı basketbolcu Nuni Omot, Polonya'ya kiralandı
Spor

TOFAŞ'lı basketbolcu Nuni Omot, Polonya'ya kiralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:12:57 -
TOFAŞ'lı basketbolcu Nuni Omot, Polonya'ya kiralandı

BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın Kenya asıllı ABD'li forveti Nuni Omot, Polonya Basketbol Ligi takımlarından Trefl Sopot'la kiralık sözleşme imzaladı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncu, sezonun kalan bölümünü kiralık olarak Polonya temsilcisi Trefl Sopot'ta geçirecek.

Nuni Omot, 2020-2021 sezonu başında geldiği TOFAŞ formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 4,8 sayı ve 1,8 ribaunt, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 10,3 sayı ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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