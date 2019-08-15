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Tofaş’ın sağlık sponsoru Medicana oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş’ın sağlık sponsoru Medicana oldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:04
Tofaş’ın sağlık sponsoru Medicana oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş’ın sağlık sponsoru Medicana oldu.


İmza törenine Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, oyunculardan Barış Ermiş ile Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı hazır bulundu. Tolga Öngören, “Bugün burada çok önemli bir beraberlik için buradayız. Bu gerçekten önemli bir hizmet. Takımı kurarken heyecanlanıyorsunuz ama kurduktan sonra o takımın sağlıklı olması da çok önemli bence. Sağlık noktasında donanımlı olmak, iyi elemanlarının olması, hastalıkta veya sakatlıkta çabuk müdahale edebilmek ve çözüm üretebilmek çok önemli. Takımın sezonunu ve sonucu etkileyen bir durum. Dolayısıyla biz burada önemli bir markayla beraber olmaktan çok mutluyuz. Kendilerine spora vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu beraberliğin hem Bursa’mıza hem de iki kuruma da hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Orhun Ene, şu ifadeleri kullandı:


"Öncelikle bizim için en az sahadaki oynayan oyuncular kadar, idari birimde ve teknik birimde çalışan bireylerin kadar iyi bir sponsora sahip olmak özellikle Türkiye’deki sağlık sektöründe çok önemli marka olan Medicana gibi bir markanın koruması altında sezonu geçirmek önemli. Ümit ediyoruz ki hiç kullanmayalım, bizim amacımız sağlıklı olmak ama böyle düşünürken de arkamızda böyle bir desteğin olduğunu bilmek bizim için çok önemli. İki tarafa da hayırlı olsun.”


Tofaş Basketbol Takımı’nın deneyimli oyuncularından Barış Ermiş de, “Tabi ki spor gibi maalesef ne kadar istemesek de sakatlık ve hastalık işimizin bir parçası. Medicana gibi bir markanın desteğini alabilmek başta biz oyuncular açısından çok önemli. Kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Bu bakımdan ne kadar güvende olursak biz de sahada o kadar iyi hissedeceğiz. Anlaşmanın iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.


Hastalıkta ve sağlıkta oyuncuların yanında olacaklarını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı da şu ifadelere yer verdi:


"Sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sözleşme süresi boyunca kulübün tüm sportif takımlarının sağlık sponsorluğunu üstleneceğiz. Hem federasyonların istediği kontrollerin yapılması, hem de oyuncuların sağlık kontrollerinin, tedavilerinin, bir takım tetkiklerinin yapılması tamamen ücretsiz olarak tarafımızdan sağlanacaktır. Aynı zamanda oyuncularımızın ve teknik heyetin yakınlarına da hastanemizde özel imkanlarla faydalanma olanağını bu şekilde sunmuş oluyoruz. Bulunduğumuz her şehirde mutlaka sporla temas ediyoruz ve sporu destekliyoruz. Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında karşı karşıya gelecek iki takımın da sağlık sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz."


Basın toplantısı sonunda Karşı’ya 6 numaralı Barış Ermiş ve 9 numaralı Sammy Mejia formaları hediye edildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:04
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