  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tofaş marka araç kazada paramparça oldu: 1 ölü, 9 yaralı
Yerel

Tofaş marka araç kazada paramparça oldu: 1 ölü, 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-08 09:07:00 -
Tofaş marka araç kazada paramparça oldu: 1 ölü, 9 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı. Kazada kavşakta bulunan yön tabelasına çarpan Tofaş marka araç paramparça oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Torul ilçesi Zigana köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Gümüşhane istikametine giden Bayram Ayvaz (50) kontrolündeki 28 TA 404 plakalı Tofaş marka otomobil ile aynı istikamete giden Ferhat Bulut (43) idaresindeki 81 ADV 236 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç kavşak girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil kavşakta bulunan yön tabelasına çarparak paramparça olurken, hafif ticari araç yola savruldu. Kazada 3’ü çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 28 TA 404 plakalı otomobilin sürücüsü Bayram Ayvaz ve 81 ADV 236 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Ferhat Bulut ile birlikte araçlarda bulunan Ahmet Ayvaz (74), Gülay Odabaş (66), Sevil Altıntaş (37), Ayşe Bulut (42), Y.E.B. (8), Kaniye Bulut (60), O.A. (6) ve Z.A.’yı (2) ambulanslarla Torul Devlet Hastanesi ve Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada paramparça olan Tofaş marka araç içerisinde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Ayvaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tofaş’ın Stellantis’i devralma süreci uzatıldı
Tofaş’ın Stellantis’i devralma süreci uzatıldı

Ekonomi

Tofaş’ın Stellantis’i devralma süreci uzatıldı

Direğe çarpan Tofaş hurdaya döndü!
Direğe çarpan Tofaş hurdaya döndü!

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Direğe çarpan Tofaş hurdaya döndü!

Baba yadigarı Tofaş'ı bakın ne hale getirdi!
Baba yadigarı Tofaş'ı bakın ne hale getirdi!

Yerel

Baba yadigarı Tofaş'ı bakın ne hale getirdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23