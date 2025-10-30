TOFAŞ marka araç alev topuna döndü! Korku dolu anlar kamerada
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, vatandaşların yangın tüpleriyle yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. O anlar kamerada
Yangın, Serdivan ilçesi Yazlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki TOFAŞ marka otomobilin motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Kısa sürede alev topuna dönen araca çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
