TOFAŞ, Avrupa'da son 16'yı hedefliyor





BURSA (AA) - MUSTAFA BİKEÇ - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın Dominik Cumhuriyeti asıllı ABD'li basketbolcusu Samuel Mejia, ULEB Avrupa Kupası'nın çok zorlu bir lig olduğunu belirterek, "Hırslarımız ve hedeflerimizin olduğu bu yerde son 16'ya kalmak istiyoruz." dedi.

Mejia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında Banvit'e transferi dolayısıyla geldiği Türkiye'de üst üste 7'nci sezonunu geçirdiğini söyledi.

Geçen sezonu iyi bir yerde bitirdiklerini belirten takım kaptanı Mejia, "Geçen sezon harika bir yıldı bizim için. Pek çok sakatlanma ve zorluklar yaşadık. İyi bir yerde bitirmek için çok çalıştık. Bu yıl daha fazla pratik yapacağız." ifadelerini kullandı.



Mejia, takımda birçok ismin değiştiğini hatırlatarak, şu anda birbirlerini tanımaya çalıştıklarını aktardı.







- "İyi bir başlangıç yaparsak gruptan çıkma şansımız artar"





Sezon boyunca sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan Mejia, Avrupa mücadelesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"ULEB Avrupa Kupası çok zorlu bir lig. Bu ligde tecrübeliyiz ve ilerlemenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hırslarımız ve hedeflerimizin olduğu bu yerde son 16'ya kalmak istiyoruz. Şimdi daha fazla odaklandığımız yer burası. Takım olarak hedefimizde gruplardan çıkmak var. Türkiye'de ligler uzundur. Bundan dolayı Avrupa kupasına odaklanmaya ihtiyacımız var. Oraya hazır olmaya çalışıyoruz çünkü her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı iyi bir başlangıç yaparsak, gruplardan çıkma şansımız artacaktır."



TOFAŞ'ta oynamaktan mutlu olduğunu söyleyen Mejia, Türkiye ligini sevdiğini sözlerine ekledi.