TOBFED, İŞKUR ile protokol imzaladı

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü, kadın ve genç istihdamı için iş birliği yapacak. İmzalanan protokolle, araç satış sonrası hizmetlerinde ihtiyaç duyulan iş gücü oluşturularak istihdamın artırılması amaçlanıyor. Öncelikli hedef ise kadınları ve gençleri sektöre kazandırmak.

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü, kadın ve genç istihdamı için bir araya geldi. TOBFED Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, Federasyon ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. TOBFED ve üye işletmelerin İŞKUR tarafından sunulan istihdam ve işe yerleştirme ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden, kurs ve programlardan, iş kulübü faaliyetlerinden ve yürürlükte bulunan istihdam teşviklerinden yararlanması hedefleniyor.

Serkan Bakırtaş: ‘Genç istihdamı önemli, kadın istihdamı arttıkça sektör güzelleşecek’

İmza töreninde konuşan TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş: "Otomotiv sektöründe pratik ve beceri yetkinliği üst düzeydeki insan kaynağının sağlanması ve istihdam öncelikli politikaların geliştirilmesi adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda bugün TOBFED ve İŞKUR olarak otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip teknik elamanların yetiştirilmesine yönelik iş birliği anlaşması imzaladık. Genç istihdamı ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bu protokol, gençlerin yanı sıra toplumun da yararına ve ekonomik kalkınmayı destekliyor’’ dedi.

Bakırtaş, sözlerine şöyle devam etti: “Kadınlarımız, erkeklerin daha aktif olduğu mesleklerde aslında daha başarılı oluyor. Kadın istihdamı arttıkça sektör daha da güzelleşecektir. Sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulacak eğitim programının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Süreci el birliğiyle verimli bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum."

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Uğur Oto: ‘ Üye işletmelere iş gücü İŞKUR'dan sağlanacak’

İŞKUR İstanbul İl Müdürü Uğur Oto da protokolün, ortak çalışmaların devamlılığı noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti ve üye işletmelere iş gücünün İŞKUR’dan sağlanacağını ifade etti.

Protokol kapsamında İŞKUR, TOBFED'e bağlı işletmelerin mesleki eğitim kursları başvurularını alacak ve uygun iş gücünü temin edip işe yerleştirecek. İşbaşı eğitim programları ve diğer programları tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verecek ve bu süreçlerin mevzuata uygunluğunu denetleyecek.

İstihdam olanaklarını genişletmek isteyen TOBFED de üye işletmelerinin iş gücü ihtiyacını İŞKUR'dan karşılayacak ve TOBFED Kariyer gibi bilgilendirme platformları oluşturacak.