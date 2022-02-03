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Ekonomi TOBB’dan yeni proje! 154 yeni okul yapacak!
Ekonomi

TOBB’dan yeni proje! 154 yeni okul yapacak!

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsalarımızın olduğu 154 ilçemize 154 yeni okul yapacağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 16:30:00 -
TOBB’dan yeni proje! 154 yeni okul yapacak!

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde 81 okul yapımını tamamlıyoruz. Heyecanlı ve umutluyuz. Yeni bir projeye imza atıyoruz. Oda ve Borsalarımızın olduğu 154 ilçemize 154 yeni okul yapacağız. Tüm çabamız ülkemiz ve çocuklarımız için” dedi.

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