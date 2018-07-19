TOBB’dan TİM’e ‘Güç birliği’ ziyareti

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin ihracatının artırılması açısından TİM’e çok büyük bir görev düştüğünü belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Önümüzdeki dönemde yeni hükümetin programında zaten ihracat odaklı büyüme yer alıyor. İsmail Gülle’nin ve arkadaşlarının, yeni heyecanla en iyisini yapacağına kalpten inanıyorum. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak TİM ile beraber olup, birlik ve beraberlik içeresinde hedeflere ulaşma konusunda her zaman çalışacağımızı bildiriyorum” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise kurumlar arasındaki işbirliğini en iyi şekilde geliştirip, tüm güçleri ile ülke hedeflerine ulaşma konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi. Gülle, “Türkiye sanayisinin, Türkiye ihracatının ve ekonomisinin gelişmesi için her iki kuruma da önemli görevler düşüyor. TİM olarak TOBB ile birlikte aynı hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu. On yedi yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen ziyaret, iki kurumun yeni dönemde ortak projeler gerçekleştireceğinin sinyallerini verdi.