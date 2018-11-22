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TOBB ve TESK ile ilgili kanun teklifi kabul edildi

Seçimlerde aday olmak için TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin görevlerinden istifa etmesi ile ilgili yeni kanun teklifi TBMM Genelkurulu’nda kabul edildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:02
TOBB ve TESK ile ilgili kanun teklifi kabul edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan odalar ve borsaların birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkan ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, seçilemedikleri takdirde, en geç Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek.

Süreç içinde yeni seçim yapılmayacak

Bu süreçte, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkanların, odalar ve borsalar birlik başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanlarının yerine seçim yapılmayacak; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üyeler çağrılacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkanların eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar başkan vekilleri, yoksa en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık görevini yürütecek.

Birlik başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini yürütecek.

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 06:02
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