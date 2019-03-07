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TOBB Manisa İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları İcra Komiteleri Başkanlarını seçti

81 ilde faaliyetlerini sürdüren TOBB Manisa İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri başkan ve başkan yardımcıları seçimini yaptı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:35
TOBB Manisa İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları İcra Komiteleri Başkanlarını seçti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) öncülüğünde, oda ve borsaların bünyesinde yapılandırılan ve 81 ilde faaliyetlerini sürdüren TOBB Manisa İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri başkan ve başkan yardımcıları seçimini yaptı.

 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren ve 17 kişiden oluşan TOBB Manisa İl Kadın ve Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyeleri başkan ve başkan yardımcılarının seçileceği gündem maddesiyle ilk toplantısı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi.

 

Toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy, Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Karanfilci, Mehmet Ali Altınkuş, Oda ve Borsaların Genel Sekreterleri ile TOBB Manisa İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları İcra Komitesi Üyeleri katıldı.

 

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz yeni icra kuruluna çalışmalarında başarılar dileyerek, “Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımızı çok önemsiyoruz ve her anlamda destekliyoruz. Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarımız bugüne kadar güzel çalışmalara imza attı. Yeni icra kurulumuzun da bundan sonraki çalışmalarda yine aynı şekilde birlik ve beraberlik için de çok daha güzel çalışmalara ve projelere imza atacağına inanıyorum. Bugüne kadar bu görevlerini başarıyla yürüten bir önceki dönem kurullarımızda görev yapan üyelerimize hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

 

Yapılan seçimlerin sonunda ise TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına Huriye Uslu, Başkan Yardımcılıklarına Asuman Demirdöven, Damla Özlen seçilirken, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına Mustafa Yücel, Başkan Yardımcılıklarına ise Erhan Güzel ve Rafet Soydemir seçildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:35
  1. Manisa
  2. Aydın
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