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Ekonomi TOBB, kayıt işlemlerinde imza sirküleri şartını kaldırdı
Ekonomi

TOBB, kayıt işlemlerinde imza sirküleri şartını kaldırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), oy kullanma ile oda ve borsalara kayıt işlemleri sırasında imza sirküleri şartı aramayacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 12:02:00 -
TOBB, kayıt işlemlerinde imza sirküleri şartını kaldırdı

Birliğin, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”’i, “Oda Muamelat Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i ve “Borsa Muamelat Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Birlik bünyesindeki seçimlerde oy verme işlemlerinde tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı ve noter tasdikli suretini sunma şartı kaldırıldı. Bu temsilcilerin yetki belgesi veya sicil tasdiknamesini oy kullanma sırasında ibrazı yeterli olacak.

Kayıtta aranmayacak

Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir imza sirküleri yerine, sicil tasdiknamesinin aslı ibraz edilerek fotokopisi seçim sandık kurulu başkanına verilecek. Odalar ve borsalar, şubeler ve Birliğin bankalardaki hesaplarından para çekme yetkisi ve yetkinin sınır ve kapsamı için imza sirküleri yerine, yönetim kurulu kararı aranacak. Gerçek ve tüzel kişilerin odalar ve borsalara kayıt için gereken noter tasdikli imza sirküleri şartı da kaldırıldı.

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