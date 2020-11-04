ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kadın Girişimciler Kurulu'nun ülkenin en büyük ve kapsamlı kadın girişimci networkü olduğunu belirterek, "Kadın girişimci kurullarımızın yürüttüğü çeşitli eğitim, etkinlik ve tanıtım çalışmalarıyla kadın girişimci sayımız Türkiye'de 142 bine yükseldi. Bu tarihi bir rekor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler İstişare Kurulu Toplantısı webinarında konuştu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun yeni başkanının Opet'in kurucusu Nurten Öztürk olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, Öztürk'ün pek çok sosyal sorumluluk projesini de başarıyla hayata geçiren, aktif ve dinamik bir girişimci olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın TOBB Kadın Girişimci Kurulu'nun kuruculuğunu yaptığını anımsatarak, Pekcan'ın pek çok kadın girişimciye rol model olduğunu söyledi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun 81 ilde örgütlenen 7 bin kurul üyesiyle Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı kadın girişimci networkü olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Kadın girişimci kurullarımızın yürüttüğü çeşitli eğitim, etkinlik ve tanıtım çalışmalarıyla kadın girişimci sayımız Türkiye'de 142 bine yükseldi. Bu tarihi bir rekor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, 2007'de kurulan Kadın Girişimci Kurulu'yla oda ve borsalardaki kadın meclis üyesi sayısının 235'e, meslek komitesindeki kadın temsilci sayısının da 800'e ulaştığına dikkati çekti.

- "Kadın girişimciliğin desteklenmesi için çalışıyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi döneminin, sıkıntıların yanı sıra, fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte dijital dönüşümün ne denli önemli olduğunu hep beraber gördük. Kadın girişimciliğin desteklenmesi ve kadın girişimci sayısının artırılması için Ticaret Bakanlığımızla birçok alanda birlikte çalışıyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü kadın girişimci network buluşmalarına, yerelde Kadın Girişimci İl Kurullarımız sahip çıkıyor."



Hisarcıklıoğlu, Bakanlıkla birlikte Facebook iş birliğinde oluşturdukları internet tabanlı platformla, kadın girişimciler başta olmak üzere KOBİ'lerin pandemi döneminde ihtiyaç duyabileceği teşvik ve destekleri anlattıklarını dile getirdi.

"Kadın Girişimciler Kurullarımızda bundan sonra da, dijitalleşmeye odaklanan, yenilikçi projeleri gündeme almamız lazım." diyen Hisarcıklıoğlu, e-ticaret eğitimleri hakkında bilgiler de paylaştı.

- "Kadın girişimcilerin şirketleri kamu ihalelerinden daha fazla faydalanabilmeli"

Hisarcıklıoğlu, bu eğitimle bağlantılı olarak, pazar yerleriyle görüşerek ilk defa e-ticaret yapacak kadın girişimciler için projeler geliştirdiklerini belirterek, bu projeler vasıtasıyla 1000'den fazla girişimcinin işinin dijital ortama taşıyarak, ilk defa e-ticaret yapmaya başladığını anlattı.

Kadın girişimcilerin başarı hikayeleriyle rehberlik yapacakları "Kadın Girişimciler Akademisi"ni kurduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin burada günlük hayatta ihtiyaç duyulabilecekleri tüm bilgi ve tecrübelere kolaylıkla erişebileceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilerin kurduğu şirketlerin, kamu ihalelerinden daha fazla faydalanabilmesi adına pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kapsamda diğer ülkelerde de benzeri görülen fiyat avantajı ve kota uygulamaları ile girişimci kadın sayımızı daha da artırılabiliriz. Bu konuda da örnek bir kadın girişimci olarak Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'dan da destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.