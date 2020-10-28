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Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

"Kökleri binlerce yıla dayanan 97 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır" - "Türk iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:25:35 -
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 97 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu topraklarında kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığı olduğunu belirterek, "Türk iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde bütün bir milletin desteğiyle verilen milli mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetin en değerli fazilet olduğunu bildirdi.

29 Ekim 1923'ün Türkiye tarihinin en önemli ve gururlu günlerinden olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olduğuna inandığımız Cumhuriyetimizin ilan edildiği bu tarih, aslında içinde büyük destansı bir kurtuluş mücadelesini, işgal kuvvetlerine karşı cephelerde canları pahasına çarpışan gençlerimizin, askerlerimizin kahramanlıklarını, bu milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, azmi, kararlılığı daha pek çok şeyi barındırır. Kökleri binlerce yıla dayanan 97 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Türk iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Bunu yapacağımıza olan inançla, ülkemizin bu güzel ve anlamlı gününün sevincini gönülden paylaşıyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

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