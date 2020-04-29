TOBB Başkanı açıkladı üyeler Nefes’e koşuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kamuoyuna açıkladığı Nefes Kredisi sayesinde binlerce KOBİ’nin yaşama tutunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca çarkların yeniden döneceği, üretim ile ihracatın ivmeleneceği, istihdamın korunacağı öngörülüyor.

Şartlar gayet uygun

Firmaların toparlanmalarına imkân tanıyacak kredide geri ödemeler 2021’de başlayacak. Ödemeler, yüzde 7.5 vade oranıyla aylık 12 taksitle yapılacak. Üst limit ise -krediden pek çok KOBİ’nin yararlanması için- 50 ila 100 bin lira olarak belirlendi. Ekonomi çevreleri, imalatçılara umut ve güç aşılayacak bir adım atıldığı görüşündeler. TOBB ile 365 oda ve borsa tarafından oluşturulan Nefes’ten cirosu 25 milyon liranın altında olan firmalar faydalanabiliyor. Krediye başvurmak için ticari faaliyet belgesi sunmak yeterli. Belge odaların ve borsaların tamamından online olarak alınabiliyor.

Kamu bankaları devreye giriyor

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 hafta sonra kamu bankalarının da Nefes Kredisi’ne katılmalarını beklediklerini belirterek, “İnşallah 2 ay içinde KOBİ’lerimize 6 milyar lirayı aşkın kredi temin edeceğiz. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020’de geri ödeme olmayacak. Krediyi alan üyemiz bu sene için bankanın yolunu unutacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, yeni hamleleriyle üretimi ve istihdamı sırtlayan imalatçıları rahatlatacaklarına işaret etti.

Pek çok çağrı gelmişti

Covid-19’dan ötürü sıkıntılı bir döneme giren üreticiler ve ihracatçılardan TOBB’a “Ticaret ve sanayi odaları ile sendikaların elinde milyarlarca dolar var. Bu para, sıkıntılarla karşı karşıya kalan şirketlere kredi olarak verilsin” çağrısı gelmişti. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak da sivil toplum örgütlerinin virüsün yayılımını önlemek için önemli toplantıları iptal ettiklerini hatırlatarak, “Haliyle kasalarda biriken para arttı. Şu anda bu paranın bir banka kanalıyla şirketlere minimum 12 ay vadeli ve faizsiz kredi yönlendirilmesinde yarar var” önerisini sunmuştu.

Talep gelmişti

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder ile Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı Bülent İyikülah da odalarda tutulan paraların şirketlere kredi olarak dağıtılmasının ekonomiye güç katacağını dile getirmişti.