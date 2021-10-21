TMSF’nin Nurkay Makina ihalesine yoğun katılım

Faaliyetlerini durdurmuş haldeyken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyımlığına devredilen Nurkay Makina’nın satışı için düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı.

Sakarya Akyazı’daki fabrikasında KİLMAK markasıyla kaynak makinaları üreten şirketin fabrika binası, makina ekipman ve markalarından oluşturulan “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ekonomiye ve istihdama katkı için bugüne kadar dört defa satışa çıkarılmıştı. İlk üç ihalede hiç teklif gelmemiş, dördüncü ihalede verilen 9 milyon TL teklifi de TMSF uygun bulmamıştı.

Son olarak 15.800.000 TL muhammen bedelle beşinci defa satışa sunulan “Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün ihale ilanı 27.09.2021 tarihli ve 31611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yeni süreçte 9 yatırımcı tarafından ihale şartnamesi satın alınarak tesis incelenmişti. İhale için son başvuru tarihi olan 18.10.2021 tarihi itibarıyla, altı katılımcı tarafından ihaleye teklif sunuldu.

19.10.2021 tarihinde saat 14:30’da TMSF binasında gerçekleştirilen ihalede, kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin açılmasıyla en yüksek teklifin 15.800.000 TL, en düşük teklifin ise 9.110.000 TL olduğu görüldü. İhale şartnamesi hükümleri gereğince, en düşük teklif sahibi elenerek, diğer beş katılımcı ile açık artırma aşamasına geçildi. Kapalı zarfta verilen 15.800.000 TL’lik teklif üzerinden başlayan açık arttırmada, katılımcılar arasında yaşanan yoğun rekabetin ardından en yüksek teklif 26.078.000 TL’ye (KDV dahil) ulaştı. Böylece, TMSF tarafından bağımsız denetim şirketlerine yaptırılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen muhammen bedelin yüzde 40 üzerine de çıkılmış oldu.

TMSF Fon Kurulu tarafından da satış onaylandı.