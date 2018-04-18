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TMSF'nin internet sitesi güncellendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yenilenen internet sitesi ile hem satış ilanlarına hem de kurumun diğer bilgilerine hızlıca erişim sağlanabilecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:58
TMSF'nin internet sitesi güncellendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), en önemli iletişim kanallarından biri olan internet sitesini  yenileyerek yayına aldı.
 
Tasarım olarak yenilenmesinin yanı sıra içerik ve yerleşim planı  açısından da yeniden ele alınan site, daha erişilebilir ve anlaşılabilir  içeriklerle ziyaretçiler için daha kullanıcı dostu bir yapıya kavuştu. Yenilenen  site ile hem satış ilanlarına hem de kurumun diğer bilgilerine hızlıca erişim  sağlanabilecek.
 
Yenilenen internet sitesinde, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın mesajına  da yer veridi.
 
Gülal, mesajında, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe teşebbüsü  sonrasında başlayan OHAL süreci ve hukuki düzenlemeler kapsamında, Eylül 2016'da,  milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan bir kısım  şirketin kayyumluk görevi ile satış amacıyla varlıkları devredilen medya ve basın  kuruluşlarının çözümlenmesi çalışmalarının TMSF'nin görevleri arasına eklendiğini  hatırlattı.
 
Bu görevlerin TMSF'ye verilmesinde, TMSF'nin kurumsal tecrübesinin,  konusunda uzman ve nitelikli kadro yapısına sahip olmasının önemli bir tercih  sebebi olduğunu vurgulayan Gülal, TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketlerin  faaliyetlerinin ticari teamüllere uygun olarak, basiretli bir tüccar gibi  yönetilmesi ve söz konusu şirketlerin milli ekonomiye olan katkısının devam  ettirilmesinin TMSF'nin birincil amacı ve görevi olduğunu kaydetti.
 
Bu şirketlerin bir kısmında ise mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa  koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halinin "sürdürülebilir"  olmadığının tespit edilmesi durumunda, satış veya tasfiyesi suretiyle ülke  ekonomisine olumsuz etkilerinin önlenmesinin sağlanacağını belirten Gülal, "Söz  konusu şirketlerde çalışanların mağdur olmamaları ve istihdamın olumsuz  etkilenmemesi de TMSF'nin öncelikli hedefleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca,  TMSF'nin tüm çalışmalarında olduğu gibi kayyumluk çalışmalarında da en çok önem  verdiği hususlardan birisi, şeffaf ve hesap verilebilir olmaktır." ifadelerini  kullandı.
 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:58
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