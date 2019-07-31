TMSF’de son üç yılın FETÖ bilançosu! Kaçağı önledi kazançları katladı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen şirketlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesi ile örgütün finansal kaynaklarına ağır darbe indirildi. TMSF bünyesine alınan 882 şirketin aktif büyüklüğü 2016’dan bu yana 45 milyardan 61 milyar TL’ye çıkarken aradaki 16 milyar liralık farkın FETÖ’ye aktarılması engellenmiş oldu.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Kayıt dışını kayıt altına aldık. Ciddi kaçaklar vardı. Bu şirketler doğru yönetiliyor hem devlet kazanıyor hem çalışanlar” dedi.

Hukuki süreçler devam ediyor

TMSF bünyesinde şuan 882 şirketin bulunduğunu ifade eden Gülal, şunları söyledi: “Bunlar içinde 16 büyük grup var. Onların bünyesindeki şirket sayısı 272. Türkiye’nin ilk 4 büyük grup da TMSF bünyesinde. Biz daha çok o şirketlere fokuslanmış durumdayız. 250-260 adet gayri faal şirket var. Onlarla ilgili tasfiye sürecini başlattık. Raporlamalar yapıldı, hukuki süreç devam ediyor. Bu 882 şirket içinde zararda olanlar da var.”

Ödemelerden yüzde 10 almışlar

TMSF Başkanı Gülal, FETÖ şirketlerinin fona devrinden sonraki gelişmeler konusunda ise şu bilgileri verdi: “TMSF’ye geçtikten sonra bu şirketlerin aktifi yüzde 35.5, öz kaynakları yüzde 26, ciroları yüzde 16 arttı. Borsadaki piyasa değerleri de yükseldi. Ne yaptınız derseniz... Aslına bakarsanız, olağanüstü bir şey yapmadık. FETÖ dönemindeki kayıt dışını kayıt altına aldık, kaçakları önledik. Her şey kayıt altına alınınca rakamlar büyüdü. Mesela, şirketlerde IT denetimi yaptırdık, ‘surver’lar tarandı. Boydak’ta e-mail trafiğinde FETÖ’ye en az 500 milyon TL aktarıldığı itiraf ediliyordu. Aydınlı’da tedarikçilerden alınan ödemelerden yüzde 10 kesilip FETÖ’ye aktarıldığı bilgisine ulaştık. Örgüte giden bu kaçaklar kesilince şirketlerin performansı arttı. Şimdi hem istihdama katkı sağlıyoruz hem devlete vergi ödüyoruz. Bu şirketlere, 10 yıl boyunca hiç maliye müfettişi gitmemiş. 3 yıldır müfettişler eksik olmuyor. Geriye doğru da bir sürü şey buluyorlar. Koza’da ceza olarak ödediğimiz vergi 300 milyon TL’ye yakın.”

Kapanmaktan kurtarıp ekonomiye kazandırdı

Zarar eden veya kapanma aşamasında olan firmaları da ekonomiye kazandırdıklarını belirten Gülal, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Aslında, burada TMSF bir sosyal sorumluluk üstlendi. Örneğin, Gaziantep’te Naksan Holding var. İçi boşaltılmış. 7 milyar TL borcu var. Biz olmasak bugün Naksan olmazdı. Plastik fabrikası, Royal Halı, Adulerya Enerji çalışıyor. Tedarikçilere para ödüyoruz, işçilerin maaşı yatıyor. Naksan’ı yaşatmak için Birleşik Fon Bankası’ndan 130 milyon TL kredi dahi aldık. Hiçbir ekonomik değeri olmayan bir tesisi Adülerya’yı sosyal sorumluluk olarak çalıştırıyoruz. Keza Aynes’te de durum böyle... Devraldığımızda iflas erteleme sürecindeydi. Sesli Battaniye’de de durum pek farklı değil. Bu şirketler toplam özkaynak performansımızı düşürüyor. Bu şirketleri satışa hazırlıyoruz. KPMG, ay sonu itibarıyla tüm bu varlıkların değerlemelerini çıkaracak.”