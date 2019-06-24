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TMSF: “Yaşarbank’ın borcu tahsil edildi”

TMSF,Yaşar Grubu’ndan toplam 247 milyon 606 bin 404 dolar tahsil ederek, grup ile uzlaşma sağlandığını duyurdu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:17
TMSF: “Yaşarbank’ın borcu tahsil edildi”

TMSF,Yaşar Grubu’ndan toplam 247 milyon 606 bin 404 dolar tahsil ederek, grup ile uzlaşma sağlandığını duyurdu.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Aralık 1999 tarihinde fona devredilen Yaşarbank hakkında bilgilendirmede bulundu.


Fondan yapılan açıklamaya göre,22 Aralık 1999 tarihinde BDDK tarafından TMSF’ye devredilen Yaşarbank’ın borcu tahsil edildi. Açıklamada “TMSF ile Yaşar Grubu arasında imzalanan 2002 ve 2005 tarihli borç tasfiyesi protokolleri kapsamında gruptan toplam 247 milyon 606 bin 404 dolar tahsilat sağlanmış, grubun TMSF’ye olan borcu ödenmiştir” denildi. Açıklamada, BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalananprotokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilafların bugün giderilerek uzlaşma sağlandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:17
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